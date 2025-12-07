Habitantes de Morelos se manifiestan en Palacio Municipal luego de que niño fuera atropellado por policía

La tensión se desbordó este lunes en Jonacatepec, Morelos, después de que un niño fuera atropellado por una patrulla municipal en la comunidad de San Gabriel Amacuitlapilco. La indignación de los vecinos creció rápidamente cuando, según testigos, el policía que conducía la unidad huyó sin brindar ayuda.

El hecho provocó una fuerte movilización ciudadana que terminó en disturbios, incendios y bloqueos en el centro del municipio.

COMUNIDAD SE ORGANIZA Y EXIGE JUSTICIA

De acuerdo con habitantes de la zona, la falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades fue la chispa que encendió el enojo colectivo. Decenas de vecinos se trasladaron al Palacio Municipal para exigir la detención del agente involucrado y apoyo total para la familia del menor.

En medio de la protesta, el ambiente se tornó más tenso y los manifestantes incendiaron el pino navideño instalado en la plaza, así como varias cabañas del mirador turístico. Parte del Palacio Municipal también resultó afectado por el fuego.

Además, se registraron bloqueos en las calles principales, dificultando el tránsito y las actividades en el centro.

¿CÓMO PASARON LOS HECHOS?

Una patrulla atropelló a un menor en San Gabriel Amacuitlapilco.

El policía presuntamente se retiró del sitio sin auxiliar al niño.

Vecinos, enojados por la falta de respuesta, se movilizaron hacia el Palacio Municipal.

Manifestantes incendiaron el pino navideño y cabañas del mirador .

y . El fuego alcanzó parte del edificio del gobierno local.

Se colocaron bloqueos en la vialidad principal del municipio.

en la vialidad principal del municipio. El menor fue trasladado por familiares a un hospital cercano.

La comunidad exige que el municipio cubra los gastos médicos y que el agente sea detenido y procesado.

AUTORIDADES RESPONDEN ANTE LA CRISIS

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal acudieron a la zona para contener los disturbios y proteger instalaciones públicas. Hasta el momento, no hay reportes de personas detenidas por los incendios o bloqueos.

El presidente municipal, Israel Andrade Zavala, afirmó que su administración apoyó desde el primer momento a la familia del menor e incluso mostró un comprobante de transferencia para cubrir gastos médicos. También negó que se haya permitido la fuga del agente involucrado, asegurando que el caso ya está en manos del Ministerio Público.

INCONFORMIDAD SOCIAL CRECE POR OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS BÁSICOS

A pesar de las declaraciones oficiales, los habitantes consideraron insuficiente la respuesta del gobierno municipal. Criticaron la actuación de la policía y también expresaron molestia por lo que califican como obras turísticas innecesarias, señalando que el municipio enfrenta carencias en servicios esenciales.

Mientras la investigación continúa, la comunidad exige justicia y una revisión profunda del actuar policial, esperando que este hecho no quede impune.