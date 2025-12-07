Político muere a los 64 años, su familia confirma el fallecimiento tras semanas de lucha médica

Durante la mañana de este domingo, Mausita Rodríguez informó mediante un mensaje en redes sociales el fallecimiento de su esposo, Miguel Ángel Chico Herrera, a los 64 años. En su publicación, compartió que él había “partido hacia la casa del Padre”, palabras que reflejaron el dolor de la familia, pero también su aceptación ante la voluntad de Dios. Agradeció la vida de su esposo y anticipó que más adelante se darían a conocer los detalles sobre la misa y el novenario, eventos que reunirán a familiares, amigos y personas que acompañaron a la familia durante este difícil proceso.

SEMANAS DE PREOCUPACIÓN POR SU ESTADO DE SALUD

El estado médico del político y abogado guanajuatense, generó preocupación desde octubre y noviembre, cuando su esposa comenzó a compartir actualizaciones constantes sobre su delicada condición. Fue el 4 de noviembre cuando su esposa reveló que Miguel Ángel enfrentaba un linfoma No Hodgkin folicular. Explicó que su sistema inmunológico estaba severamente comprometido, situación que impedía iniciar de inmediato el tratamiento y debía mantenerse completamente aislado por recomendación médica. En esa ocasión agradeció las oraciones, la solidaridad y el apoyo de todas las personas que se mantuvieron cerca de la familia, expresando que seguían aferrados a la esperanza.

EVOLUCIÓN MÉDICA Y MOMENTOS DIFÍCILES

El 8 de noviembre, la familia comunicó que finalmente había comenzado su tratamiento médico. Su esposa lo describió como “todo un reto”, y compartió que, debido a la intensidad de los días recientes, no había podido responder mensajes ni llamadas. Agradeció especialmente el acompañamiento espiritual que habían recibido y mencionó que incluso les fue prestada una reliquia de primer grado de San Felipe Neri.

El 9 de noviembre, Rodríguez relató que vivían una verdadera “montaña rusa de emociones”, pero que permanecían en el hospital con fe y esperanza, siempre agradecidos por el apoyo de amigos, familiares y personas cercanas.

Sin embargo, el 18 de noviembre la situación volvió a complicarse. Su esposa informó que había sido hospitalizado nuevamente porque sus defensas habían caído de manera extrema. Solicitó donadores de sangre e indicó que él se encontraba en la habitación 307 del Hospital Aranda de la Parra, en León, Guanajuato. Reiteró que su sistema inmunológico seguía muy comprometido y que la familia enfrentaba la situación firmes en la esperanza de un milagro.

LA DESPEDIDA FINAL

Finalmente, este domingo, se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Chico Herrera. Con un mensaje lleno de sentimiento, confirmó que su esposo había “partido hacia la casa del Padre”, cerrando así un periodo marcado por la lucha, la esperanza y la unión familiar.

La vida del político y abogado guanajuatense fue acompañada hasta el último momento por una comunidad que se mantuvo pendiente de su salud y que hoy se une al dolor de su familia. Ahora, sus seres queridos preparan los servicios religiosos para despedirlo, mientras recuerdan su trayectoria y el legado que deja en la vida pública del estado. Su muerte deja un profundo vacío entre sus amigos y quienes siguieron de cerca su trayectoria política y profesional. Su lucha contra la enfermedad fue un recorrido lleno de esperanza, fe y una enorme fortaleza, en el que nunca faltaron las muestras de cariño y solidaridad.