Comunicado del IMSS despierta dudas tras el choque ocurrido en la carretera a Monclova, municipio de Mina

Luego de que circulara la versión de que uno de los vehículos implicados en el choque registrado en la carretera a Monclova pertenecía al Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución emitió un mensaje para precisar la situación y evitar confusiones. El organismo confirmó que, tras una verificación interna, el camión señalado no forma parte de su parque vehicular ni corresponde a empresas contratadas para el traslado de medicamentos, insumos o material médico.

Además, el Instituto lamentó profundamente la pérdida de vidas y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, reiterando que brindará apoyo a las autoridades competentes para esclarecer el caso.

Ante la información difundida sobre un accidente en la carretera a Monclova, en el municipio de Mina, #NuevoLeón, se informa: pic.twitter.com/BLk4NTiV8Z — IMSS (@Tu_IMSS) December 6, 2025

EL HECHO QUE ORIGINÓ LA CONFUSIÓN

El accidente ocurrió el sábado 6 de diciembre en el kilómetro 113 de la carretera a Monclova, en el municipio de Mina, donde cinco personas murieron y una adolescente resultó herida tras el choque frontal entre una camioneta Ford Escape y un camión de tres y media tonelada. Se informó que la camioneta se dirigía hacia Monterrey, mientras que el camión presuntamente transportaba material médico.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, provocando el impacto que proyectó a ambas unidades fuera de la carretera.

RESCATE Y TRASLADO DE LA SOBREVIVIENTE

Servicios de Protección Civil de Nuevo León y rescatistas acudieron al sitio para atender la emergencia. Al llegar, confirmaron la muerte del conductor del camión y de tres mujeres y un hombre que viajaban en la camioneta. Debido al fuerte impacto, fue necesario utilizar equipo de rescate urbano para liberar los cuerpos. En medio de la tragedia, una adolescente logró ser extraída con vida del vehículo y fue llevada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades aún trabajan en determinar quién invadió el carril contrario y provocó el siniestro que terminó con múltiples vidas. Mientras tanto, el IMSS reiteró su disposición para colaborar en lo que sea necesario durante el proceso de investigación.

El mensaje emitido muestra sensibilidad al reconocer el impacto humano de lo ocurrido y al expresar condolencias hacia las familias afectadas. Este gesto subraya que, más allá de las instituciones y los procesos administrativos, detrás de cada accidente hay seres queridos que enfrentan una dolorosa realidad. Mientras las autoridades continúan recopilando información para determinar cómo y por qué uno de los vehículos invadió el carril contrario, el IMSS reiteró su disposición a colaborar plenamente, lo que contribuye a un ambiente de transparencia y responsabilidad. Este tipo de comunicación resulta fundamental para mantener la confianza pública y para que los hechos se esclarezcan con objetividad, dejando claro que la prioridad debe ser siempre la verdad, la justicia y el respeto hacia quienes perdieron la vida en este lamentable suceso.