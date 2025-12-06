FGR inicia investigación por explosión en Michoacán; Marina despliega operativo aéreo

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer la explosión ocurrida este sábado en el municipio de Coahuayana, Michoacán, un hecho que conmocionó a la población de esta localidad ubicada en el litoral y muy cercana a los límites con Colima. La institución federal confirmó que brindará asistencia técnica especializada para identificar a los responsables y colaborar con las autoridades estatales en la integración del caso.

De acuerdo con el comunicado difundido por la FGR, el incidente se registró aproximadamente a las 11:40 horas sobre la avenida Rayón, en la colonia Centro. En ese punto, un vehículo explotó de forma repentina mientras su conductor circulaba por la zona. La detonación provocó la muerte inmediata del chofer, así como lesiones graves a varias personas que se encontraban en las inmediaciones. Más tarde, dos de los heridos fallecieron en el Hospital Regional, elevando a tres el número de víctimas mortales. Además, se reportaron seis personas lesionadas que continúan recibiendo atención médica.

Ante la gravedad de lo sucedido, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán solicitó apoyo especializado, por lo que personal pericial de la FGR experto en análisis de explosivos se trasladó al lugar para recabar indicios, determinar el origen del estallido y contribuir a la identificación de los posibles responsables. La representación federal subrayó que trabajará de forma coordinada para garantizar que la investigación avance con rapidez y solidez.

Paralelamente, diversas instituciones federales reforzaron la seguridad en la zona. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal implementaron un operativo mixto que incluye vigilancia en accesos carreteros, puntos estratégicos y áreas consideradas de riesgo, con el fin de proteger a la población y facilitar las labores de emergencia.

RESPUESTA INMEDIATA DE LA MARINA: AERONAVES, PERSONAL MÉDICO Y HOSPITALES NAVALES LISTOS

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, tras conocerse la magnitud del siniestro, puso en marcha sus protocolos de auxilio en coordinación con la Décima Sexta Zona Naval. Para ello, desplegó cinco aeronaves destinadas al traslado de personal médico, evacuación de heridos y apoyo táctico.

Tres helicópteros MI-17 despegaron con equipos de médicos, enfermeros, personal especializado en evacuaciones aeromédicas y unidades de reacción rápida. De manera simultánea, un helicóptero Panther y un Black Hawk, ambos con tripulación de Sanidad Naval, se dirigieron a la zona para reforzar la atención.

Como parte del operativo, los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas fueron puestos en alerta médica para recibir a los heridos que requieran procedimientos especializados o atención de urgencia, asegurando que exista capacidad inmediata de respuesta.

La Marina agregó que también mantiene la seguridad perimetral en coordinación con autoridades federales y estatales, custodiando accesos carreteros y apoyando en tareas logísticas para que los equipos de emergencia puedan operar sin contratiempos.

En su comunicado, la Semar reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con las autoridades civiles y continuar brindando el apoyo necesario mientras se atiende esta contingencia que ha generado preocupación entre habitantes de la región.