Alfonso Durazo afirma que la Cuarta Transformación redefinió el rumbo del país

La llegada de la Cuarta Transformación significó un cambio de rumbo para México y colocó a la ciudadanía en el centro de la toma de decisiones públicas, aseguró Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, durante la conmemoración por los siete años del movimiento.

En un acto multitudinario realizado en el Zócalo capitalino, Durazo destacó que este periodo representa una etapa histórica de unidad y prosperidad para el país, impulsada —dijo— por una voluntad mayoritaria que optó por un proyecto distinto mediante un proceso democrático y pacífico.

El dirigente morenista señaló que la celebración no solo recuerda el triunfo electoral que dio origen a la 4T, sino que también confirma la determinación de un pueblo que decidió hacerse cargo de su futuro. Afirmó que Morena se ha convertido en el vehículo político de esa participación colectiva, basada en principios de inclusión, disciplina, pluralismo y esperanza.

“Hace siete años iniciamos un camino que pone la utilidad social del poder público en primer plano y reconoce la dignidad de la gente como eje de cualquier política”, expresó. Recordó que el país dejó atrás una etapa marcada por la concentración de intereses y recuperó la confianza en su propio potencial.

Durazo resaltó que, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el país atraviesa la segunda fase del proyecto nacional, enfocada en consolidar los avances alcanzados y enfrentar con certidumbre los retos por venir.

Agregó que estos siete años han demostrado que la participación ciudadana impulsa cambios profundos, que un gobierno austero puede ampliar derechos y que la estabilidad financiera es compatible con una política social de bienestar. “Las instituciones solo adquieren sentido cuando sirven a quienes más lo necesitan”, subrayó.

El presidente del Consejo Nacional de Morena afirmó que desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador el país ha transitado hacia una nación que preserva su identidad, promueve la justicia social y proyecta su futuro con confianza.

Finalmente, aseguró que con el liderazgo de Sheinbaum, México avanza hacia un modelo más próspero, incluyente y democrático, comprometido con la defensa de su soberanía y alejado de intereses ajenos al país.