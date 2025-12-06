Ley de Aguas aprobada sin consenso: advierten vacíos legales y falta de regulación a mineras

La aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales por parte de la mayoría oficialista encendió las alertas en el Senado. El legislador sonorense Iván Jaimes Archundia votó en contra y afirmó que la iniciativa no asegura un consumo equilibrado para la población, además de presentar "vacíos legales, ambigüedades y un riesgo real de burocratización" en la gestión del recurso hídrico.

Tras más de 24 horas de discusión, Jaimes expuso que la ley otorga facultades a estados y municipios sin definir cómo interactuarán con los organismos descentralizados que ya operan el servicio de agua. Esa falta de claridad, afirmó, terminará afectando directamente a los usuarios.

"El texto establece que la autoridad del agua es el organismo de cuenca, pero al mismo tiempo reparte competencias a gobiernos estatales y municipales sin considerar a los organismos que ya funcionan. Así no habrá un consumo equilibrado, al menos no desde el punto de vista legal", sentenció.

EMPRESAS MINERAS, ENTRE LOS MAYORES CONSUMIDORES: SIN REGLAS CLARAS

Jaimes Archundia también advirtió que el nuevo marco legal no define cómo serán reguladas las grandes compañías que consumen miles de metros cúbicos diarios, como las mineras instaladas en Sonora.

"Una parte fundamental era establecer bajo qué condiciones y con qué procedimientos se regulará a estas empresas. Pareciera que se aplica el mismo criterio para todos, sin análisis, sin equilibrio y sin un proceso que realmente distinga los usos abusivos del agua", cuestionó.

El senador reprochó que agricultores, comunidades indígenas y organizaciones campesinas —quienes hoy protestan en distintos puntos del país— no hayan sido consultados, pese a que serán directamente afectados por los cambios en la gestión del recurso.

CONAGUA PODRÍA ENFRENTAR UNA ETAPA DE CONFLICTO Y BUROCRACIA

Otro punto crítico señalado por Jaimes es la posible parálisis operativa que podría enfrentar la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante la falta de definición de competencias.

"Va a haber un conflicto entre organismos de cuenca, municipios y sus propios organismos descentralizados. Esa confusión no permitirá a Conagua operar de manera clara ni eficiente", advirtió.

El senador concluyó que la ley, tal como fue aprobada, no garantiza equilibrio en el consumo de agua, no brinda seguridad jurídica a las instituciones y deja desprotegidos a los sectores productivos y comunidades que dependen del recurso para subsistir.