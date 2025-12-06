Balean a chofer de paquetería y descubren auto robado en su camión frente al ayuntamiento de Culiacán

Un ataque armado a plena luz del día en el centro de Culiacán dejó como saldo la muerte de un chofer de paquetería y el hallazgo de un vehículo de lujo con reporte de robo dentro de la unidad de carga.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 5 de diciembre frente al ayuntamiento, en una de las zonas con mayor circulación de la ciudad, lo que generó una amplia movilización policiaca y el cierre de la avenida Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión de la empresa Tresguerras transportaba un Jeep Mojave gris oscuro, modelo reciente y valuado en más de un millón y medio de pesos.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE ARMADO EN CULIACÁN?

Este vehículo, presuntamente robado, fue encontrado en la caja del transporte por personal forense y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes además realizaron el procesamiento de la escena y trasladaron el cuerpo del conductor al anfiteatro estatal.

El ataque se registró aproximadamente entre las 17:00 y 18:00 horas, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron el camión que circulaba de sur a norte sobre la avenida Álvaro Obregón.

Testimonios mencionados por 24 Horas señalan que los agresores abrieron fuego contra el chofer, quien intentó avanzar pese a las heridas.

Sin embargo, perdió el control de la unidad, derribó un poste de luz, varias boyas y un botón de auxilio antes de impactarse contra la fuente del área verde situada frente al edificio municipal.

Elementos de la policía municipal y del Ejército Mexicano arribaron de inmediato al lugar. La zona fue acordonada y se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo quedó en el asiento delantero y fue recuperado por personal del Servicio Médico Forense.

El ataque ocurrió en horario de alta afluencia, lo que causó alarma entre peatones y trabajadores del ayuntamiento. La circulación permaneció cerrada en el tramo comprendido entre Obregón y Juárez mientras la Fiscalía recolectaba indicios y aseguraba el área.

Hasta el momento no se ha aclarado la relación entre el conductor y el Jeep robado que transportaba. La Fiscalía continuará con las diligencias periciales e investigará el posible vínculo entre el camión de paquetería, el vehículo de lujo y el ataque armado.