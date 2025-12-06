  • 24° C
Balean a chofer de paquetería y descubren auto robado en su camión frente al ayuntamiento de Culiacán

Este vehículo, presuntamente robado, fue encontrado en la caja del transporte por las autoridades luego de registrarse un ataque armado el viernes

Dic. 06, 2025
Un ataque armado a plena luz del día en el centro de Culiacán dejó como saldo la muerte de un chofer de paquetería y el hallazgo de un vehículo de lujo con reporte de robo dentro de la unidad de carga.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 5 de diciembre frente al ayuntamiento, en una de las zonas con mayor circulación de la ciudad, lo que generó una amplia movilización policiaca y el cierre de la avenida Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión de la empresa Tresguerras transportaba un Jeep Mojave gris oscuro, modelo reciente y valuado en más de un millón y medio de pesos.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE ARMADO EN CULIACÁN?

Este vehículo, presuntamente robado, fue encontrado en la caja del transporte por personal forense y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes además realizaron el procesamiento de la escena y trasladaron el cuerpo del conductor al anfiteatro estatal.

El ataque se registró aproximadamente entre las 17:00 y 18:00 horas, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron el camión que circulaba de sur a norte sobre la avenida Álvaro Obregón.

Testimonios mencionados por 24 Horas señalan que los agresores abrieron fuego contra el chofer, quien intentó avanzar pese a las heridas.

Sin embargo, perdió el control de la unidad, derribó un poste de luz, varias boyas y un botón de auxilio antes de impactarse contra la fuente del área verde situada frente al edificio municipal.

Elementos de la policía municipal y del Ejército Mexicano arribaron de inmediato al lugar. La zona fue acordonada y se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo quedó en el asiento delantero y fue recuperado por personal del Servicio Médico Forense.

El ataque ocurrió en horario de alta afluencia, lo que causó alarma entre peatones y trabajadores del ayuntamiento. La circulación permaneció cerrada en el tramo comprendido entre Obregón y Juárez mientras la Fiscalía recolectaba indicios y aseguraba el área.

Hasta el momento no se ha aclarado la relación entre el conductor y el Jeep robado que transportaba. La Fiscalía continuará con las diligencias periciales e investigará el posible vínculo entre el camión de paquetería, el vehículo de lujo y el ataque armado.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


