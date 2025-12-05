Masacre en Pénjamo: hallan a cuatro jóvenes asesinados bajo puente en Guanajuato

Autoridades de Guanajuato localizaron los cuerpos de cuatro jóvenes asesinados a balazos en el municipio de Pénjamo, en un hecho que se suma a la reciente ola de masacres que golpea al estado.

Los cuerpos fueron encontrados la mañana del viernes 5 de diciembre de 2025 debajo del puente vehicular La Lomita, en la salida de Pénjamo rumbo a Abasolo.

Paramédicos y elementos de Seguridad Pública confirmaron que las víctimas, jóvenes de entre 16 y 20 años, ya no presentaban signos vitales y presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena para recabar indicios y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, la Fiscalía de Guanajuato no ha dado a conocer la identidad de las víctimas. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

GUANAJUATO VIVE OLA DE HOMICIDIOS MÚLTIPLES

Este crimen se da en medio de una escalada de asesinatos en la región. Apenas el miércoles, en el municipio de Irapuato, cuatro hombres fueron ejecutados dentro de una vivienda en la comunidad San Luis del Jánamo, donde sujetos armados irrumpieron mientras las víctimas dormían.

Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente incendiaron el inmueble antes de huir.

Irapuato y otros municipios de la zona han sido escenario de múltiples masacres en los últimos meses. Entre los hechos más graves destaca el ataque del 19 de febrero de 2025, cuando un velorio fue atacado por un comando armado, dejando dos mujeres sin vida y doce personas lesionadas.

Otro ataque de alto impacto ocurrió el 24 de junio de 2025, también en Irapuato, durante una fiesta patronal en honor a San Juan Bautista. Un comando disparó contra los asistentes, provocando la muerte de 11 personas y dejando 20 heridos, considerado el hecho más violento del año en ese municipio.

Más recientemente, el 9 de noviembre de 2025, hombres armados atacaron un tianguis de autos usados, donde asesinaron a dos vendedores y dejaron a otro lesionado.