Detienen a 10 personas en Michoacán con armas y droga durante operativo

Las fuerzas de la Sedena y la Guardia Nacional detuvieron este viernes a diez personas en Michoacán, donde además aseguraron armas de fuego, droga y vehículos como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de México, los operativos se realizaron en los municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo, regiones incluidas en la estrategia federal implementada tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos.

Durante la intervención, los elementos federales aseguraron ocho armas de fuego, 438 cartuchos, cinco kilogramos de marihuana, diversas dosis de metanfetamina y cinco vehículos.

REFUERZAN SEGURIDAD EN LA ZONA

Las autoridades también realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras, tianguis e industrias citrícolas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, con el objetivo de reforzar la seguridad y generar confianza entre trabajadores y productores.

En estas acciones participan instituciones como la Semar, SSPC, FGR, SSP y la FGE de Michoacán.

Desde el 10 de noviembre, el Gobierno de México reporta 165 personas detenidas, además del aseguramiento de 68 armas de fuego, 7,409 cartuchos, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos y más de 450 kilos de distintas drogas y precursores químicos, además de la inhabilitación de 10 campamentos y 30 tomas clandestinas.