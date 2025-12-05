¿Viajas en avión estas vacaciones navideñas? Artículos y alimentos que puedes llevar en tu equipaje de mano

Las vacaciones decembrinas son uno de los periodos de mayor movimiento en los aeropuertos de México. Entre maletas, regalos y prisas, muchos viajeros se preguntan qué alimentos pueden llevar en su equipaje de mano sin meterse en problemas con seguridad o aduanas.

Aunque las reglas son relativamente sencillas, diciembre suele ser un mes caótico y cualquier descuido puede terminar en retrasos o en que tu comida acabe en el bote de basura del filtro de seguridad.

En vuelos nacionales, las normas son bastante flexibles. Al no existir controles aduaneros internos, solo se aplican las reglas de seguridad aeroportuaria. Esto significa que los alimentos sólidos están permitidos sin mayor complicación.

En el equipaje documentado, incluso es posible llevar productos más grandes como jamones enteros, siempre bien empacados. Lo importante es respetar el peso y tamaño autorizado por la aerolínea.

El panorama cambia cuando se trata de vuelos internacionales. Ahí debes cumplir tanto con las reglas de seguridad como con las leyes de importación del país al que viajas.

En la Unión Europea suele permitirse la entrada de carnes, lácteos, frutas y verduras limpias y sin riesgo sanitario.

En contraste, destinos como Estados Unidos o Canadá son mucho más estrictos con productos frescos de origen animal o vegetal, por lo que carnes, lácteos suaves y muchas frutas y verduras están prohibidas. Es importante revisar las normas de aduanas antes de volar.

Respecto a líquidos, geles y semisólidos, la regla es la de siempre: envases de máximo 100 mililitros dentro de una bolsa transparente de hasta un litro.

Agua, jugos, sopas, yogures, salsas, miel, mermeladas y cremas para untar entran en esta categoría. Para alcohol, solo botellas selladas de fábrica de hasta 100 mililitros se aceptan en cabina.

ARTÍCULOS PERMITIDOS EN EL EQUIPAJE DE MANO

Chocolate sólido

Queso firme

Embutidos curados

Pan sencillo o pan dulce sin relleno líquido

Galletas

Papas fritas o botanas

Frutos secos o deshidratados

Sandwiches sin salsas

Fruta o verdura entera, limpia y bien envuelta

Comida casera seca o cocida, fría y bien empacada

Excepciones para bebés: leche materna, fórmula, agua esterilizada o comida infantil en cantidad razonable

ARTÍCULOS NO PERMITIDOS O RESTRINGIDOS EN CABINA

Líquidos o semisólidos mayores a 100 ml (sopas, caldos, salsas, helados, yogures líquidos)

Cremas para untar como cajeta o chocolate cremoso

Alimentos enlatados abiertos

Quesos blandos con suero

Hielo seco

Comidas con líquido libre

Carnes crudas sin sellar

Frutas o verduras frescas importadas sin autorización

Armas, réplicas, municiones, sustancias inflamables o corrosivas, materiales punzocortantes y herramientas pesadas

OBJETOS PERMITIDOS EN CABINA

Dispositivos electrónicos personales

Ropa

Artículos de aseo en envases menores de 100 ml

Medicamentos esenciales

Artículos para bebé como pañales o biberones

RECOMENDACIONES PARA VIAJAR EN DICIEMBRE 2025

Revisa las normas de la aerolínea, aeropuerto y país de destino antes de empacar, especialmente si llevas alimentos frescos. Usa recipientes herméticos y preferentemente comida seca para evitar derrames. Coloca en zonas accesibles los artículos que puedan requerir inspección. Si viajas con bebés o personas con necesidades especiales, lleva solo lo indispensable y declara lo necesario. También considera si tu vuelo incluye alimentos; en rutas cortas muchas aerolíneas solo ofrecen agua o snacks, mientras que en vuelos largos suele haber servicio completo.

Con estos cuidados, podrás viajar sin contratiempos, disfrutar tus alimentos y evitar sorpresas desagradables en los filtros de seguridad o aduanas. Que tengas un viaje tranquilo y un diciembre sin sustos.