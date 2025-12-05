Pensión Bienestar: Así será el aumento y cómo quedarán los depósitos el próximo año 2026

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, confirmó que en 2026 sí habrá aumento a la Pensión Bienestar, durante su intervención en la conferencia matutina de este viernes 5 de diciembre.

El ajuste, dijo, será al menos por encima de la inflación, cumpliendo con el compromiso de mantener el poder adquisitivo de quienes reciben estos apoyos. Sin rodeos: habrá incremento y será superior al 3.61% que marca la inflación actual.

Montiel adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum será quien detalle los montos finales, pero dejó claro que los programas sociales no se quedarán estancados.

Con más de 18 millones de beneficiarios, la actualización busca que los adultos mayores, las mujeres de 60 a 64 años, las personas con discapacidad y las madres trabajadoras sigan recibiendo un respaldo económico real y sostenido.

Con base en el cálculo inflacionario y los estimados presentados, así quedarían los pagos de los programas del Bienestar para 2026:

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES

El ajuste estimado es de 224 pesos, dejando el apoyo en 6,424 pesos bimestrales. La cifra incluso podría redondearse a 6,430 pesos. Un aumento modesto, sí, pero que mantiene la tendencia de crecimiento constante del programa emblema del gobierno.

PENSIÓN MUJERES BIENESTAR (60 A 64 AÑOS)

El monto actual de 3,000 pesos subiría 108 pesos, quedando en 3,108 pesos bimestrales. Una cifra que busca ampliar la cobertura de este apoyo relativamente reciente, dirigido a mujeres que aún no cumplen la edad para la pensión de adultos mayores.

PENSIÓN BIENESTAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tendría un incremento aproximado de 115 pesos, para alcanzar los 3,315 pesos bimestrales. Este programa ha sido una de las prioridades de la administración y mantiene su crecimiento gradual.

APOYO A MADRES TRABAJADORAS

Actualmente entrega entre 1,650 y 3,720 pesos bimestrales según el caso. En 2026, con el aumento, los depósitos quedarían entre 1,709 y 3,854 pesos. Un ajuste que busca aliviar parte de la carga económica de quienes sostienen a sus familias sin redes de apoyo suficientes.

En resumen: sí habrá aumento, será ligeramente superior a la inflación y permitirá que los programas continúen funcionando como un soporte clave para millones de familias. Una noticia que, en plena recta final del año, ofrece un respiro y un poco de certidumbre rumbo al 2026.