Nacional / México

Aprueban Ley de Aguas

Legisladores aprobaron en lo general la iniciativa, en medio de acusaciones y señalamientos durante la sesión en la Cámara de Senadores

Dic. 04, 2025
La mayoría morenista impulsó un procedimiento rápido.
El Senado de la República aprobó en lo general la Ley General de Aguas mediante un procedimiento exprés, luego de que la mayoría legislativa dispensara los trámites habituales y enviara el dictamen directamente al pleno.

La decisión desató críticas y protestas de la oposición, que acusó un proceso acelerado y sin discusión en comisiones.

ASÍ LAS VOTACIONES

La aprobación se concretó después de que el pleno votara por considerar la iniciativa como de urgente resolución, lo que permitió omitir el análisis en comisiones y avanzar de inmediato al debate legislativo. Tras casi cuatro horas y media de sesión, la minuta fue avalada con:

  • 85 votos a favor
  • 36 votos en contra

Tal como había adelantado el coordinador de Morena, Adán Augusto López, la mayoría oficialista impulsó el procedimiento rápido para votar el dictamen de la nueva ley. Una vez aprobada en lo general, el Senado inició la discusión en lo particular de las reservas presentadas por distintos grupos parlamentarios.

César Leyva
