CFE anuncia corte de luz de 7 horas, Esta será la fecha y zona afectada del apagón

La Comisión Federal de Electricidad informó que este viernes 5 de diciembre de 2025 realizará un apagón programado en una zona clave del Área Metropolitana de Guadalajara. La suspensión del servicio responde a trabajos de mejora en la red eléctrica y tendrá una duración aproximada de siete horas.

¿POR QUÉ HABRÁ SUSPENSIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO?

La CFE explicó en el documento oficial que estos trabajos son necesarios para realizar mantenimiento y mejoras en la Red de Distribución. Para garantizar la seguridad del personal y evitar daños en la infraestructura, es indispensable cortar por completo la energía mientras se realizan las maniobras.

El comunicado, firmado por el jefe de la Oficina de Mantenimiento Subterráneo, Christian Iván Alonso Jiménez, solicita comprensión a la ciudadanía e invita a tomar precauciones para evitar molestias o pérdidas.

RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR UN CORTE DE LUZ DE 7 HORAS

Dado que el apagón comenzará a las 04:00 horas, se recomienda preparar todo desde la noche anterior. Estas acciones pueden ayudar a evitar contratiempos:

Desconecta aparatos sensibles

Televisores, computadoras y consolas pueden dañarse ante variaciones de voltaje cuando regrese la energía. Es mejor desconectarlos antes de dormir.

Conserva los alimentos en buen estado

Un refrigerador cerrado mantiene su temperatura alrededor de 4 horas, mientras que un congelador lleno puede conservar el frío hasta por 48 horas. Se recomienda no abrirlo durante la mañana del viernes.

Carga tus dispositivos

Asegúrate de dejar cargados teléfonos, laptops y baterías externas la noche previa.

Considera bajar el interruptor general

Si tienes acceso al interruptor principal, puedes bajarlo antes del corte y volver a subirlo unos minutos después de que regrese la energía. Esto ayuda a proteger tus aparatos de posibles variaciones iniciales en el flujo eléctrico.

¿QUÉ ZONA SERÁ AFECTADA POR EL APAGÓN?

De acuerdo con el oficio CHG-071/2025, difundido por autoridades municipales, el corte de energía se llevará a cabo en el Centro Histórico de Tlaquepaque, uno de los puntos más concurridos del municipio.

Los trabajos comenzarán durante la madrugada y se extenderán hasta casi el mediodía.

Detalles del corte: