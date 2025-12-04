Así fue el día en que un empresario chino compra la imagen de la virgen de Guadalupe por 2 mil pesos

La Virgen de Guadalupe es uno de los símbolos más profundos y queridos de México. Cada 12 de diciembre, millones de personas acuden a la Basílica del Tepeyac o realizan celebraciones en sus comunidades para rendirle homenaje. Su imagen forma parte del día a día: aparece en casas, negocios, vehículos y prácticamente en cualquier espacio público del país.

Sin embargo, detrás de esta devoción existe una historia poco conocida que sorprendió a muchos: hubo un momento en que un empresario extranjero logró registrar legalmente una representación de la Virgen y usarla con fines comerciales.

UN ÍCONO CULTURAL QUE TRASCIENDE LO RELIGIOSO

La tradición católica cuenta que la Virgen de Guadalupe se apareció en cuatro ocasiones al indígena Juan Diego en diciembre de 1531, dejando como prueba su imagen en la tilma que hoy se conserva en la Basílica.

Más allá de lo espiritual, su figura representa identidad, resistencia cultural y unión para millones de mexicanos e incluso para comunidades en otros países.

LAS CELEBRACIONES DEL 12 DE DICIEMBRE

El Día de la Virgen de Guadalupe es una de las fechas más importantes para la población mexicana. Cada año se viven escenas como:

Peregrinaciones hacia el Tepeyac para agradecer o pedir favores.

Mañanitas en la madrugada del 12 de diciembre.

Misas, danzas tradicionales y convivencias comunitarias.

Altares adornados en casas y calles.

De acuerdo con datos oficiales, la Basílica recibe más de 20 millones de visitantes al año, colocándose entre los recintos religiosos más visitados del mundo.

¿QUIÉN PUEDE SER DUEÑO DE LA IMAGEN GUADALUPANA?

Aunque la Virgen es un símbolo colectivo, su representación visual sí puede ser registrada bajo ciertos lineamientos de propiedad industrial. Y así ocurrió a principios de los años 2000.

El empresario chino que registró la imagen por 2 mil 112 pesos

En 2002, el empresario de origen chino Wu You Lin presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una solicitud para registrar una representación de la Virgen de Guadalupe.

El trámite tuvo un costo de 2 mil 112 pesos y le otorgó derechos exclusivos para usar la imagen en la Clase 28, destinada principalmente a juguetes y artículos deportivos.

El registro se aprobó, generando polémica inmediata entre creyentes, comerciantes y especialistas en propiedad intelectual, quienes cuestionaron que un particular pudiera lucrar legalmente con una figura sagrada y profundamente cultural.

El permiso se mantuvo vigente durante 10 años, pero expiró porque el empresario no lo renovó. Desde entonces, y debido al descontento público, no se han registrado nuevos intentos de apropiación comercial similares.

CUANDO LA BASÍLICA TAMBIÉN CEDIÓ DERECHOS COMERCIALES

Este caso no fue el único. En 2003, la Basílica de Guadalupe otorgó un permiso de comercialización a María Teresa Herrera Fedyk, lo que la facultaba para explotar productos como:

llaveros

veladoras

relojes

joyería

artículos religiosos variados

Tiempo después, Herrera señaló que en realidad la Basílica había cedido antes esos derechos al empresario Othón Corona, lo que desató aún más confusión jurídica.

A la fecha, la información pública disponible no permite determinar claramente si existe un titular vigente de esos permisos comerciales.

¿CÓMO SE REGISTRA UNA MARCA EN MÉXICO?

El IMPI es la institución responsable de regular la propiedad industrial en el país. Para registrar una marca, imagen o logotipo se requiere: