Rosalía vuelve a México con LUX TOUR 2026: Fechas, ciudades, boletos y todo lo que debes saber

El anuncio del LUX TOUR 2026 de Rosalía desató este jueves 4 de diciembre un auténtico resplandor en redes sociales. Apenas se confirmó que México tendría tres paradas: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Las búsquedas relacionadas con boletos, preventas y precios se dispararon. La cantante española regresa con uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, respaldado por la gira internacional más extensa que ha programado en solitario.

LUX, su cuarto álbum de estudio, debutó en el primer lugar del Global Top Álbumes de Spotify y marcó un giro artístico que la consolida como una de las figuras más innovadoras del pop contemporáneo.

El disco fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la batuta de Daníel Bjarnason e incluye colaboraciones con Björk, Estrella Morente, Yahritza y la Escolania de Montserrat.

El show promete una experiencia orquestal, multisensorial y conceptual, en la que conviven influencias clásicas y referencias operísticas en varios idiomas.

FECHAS CONFIRMADAS DEL LUX TOUR EN MÉXICO

Las presentaciones anunciadas por Ocesa son las siguientes:

15 de agosto – Guadalajara, Arena VFG

– Guadalajara, Arena VFG 19 de agosto – Monterrey, Arena Monterrey

– Monterrey, Arena Monterrey 24 de agosto – Ciudad de México , Palacio de los Deportes

– Ciudad de , Palacio de los Deportes 26 de agosto – Ciudad de México, Palacio de los Deportes

Estas fechas forman parte de una gira global de 42 conciertos que inicia el 16 de marzo en Lyon, Francia, y recorre Europa, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica antes de aterrizar en México.

Preventa, venta general y registro para fans

La locura por conseguir boletos comenzó desde que se liberó el calendario de ventas. Así quedaron las fechas oficiales:

Beyond: 8 de diciembre, 9:00 a.m.

Venta Fans: 9 de diciembre, de 9:00 a.m. a 11:59 p.m.

Preventa Banamex: 10 de diciembre desde las 11:00 a.m.

Banamex: 10 de diciembre desde las 11:00 a.m. Venta general: 11 de diciembre, 11:00 a.m.

Para registrarte a la Preventa Especial de Fans, el proceso es sencillo:

Entra al enlace oficial compartido por Ocesa o por Rosalía. Selecciona tu ciudad. Da clic en "RSV". Ingresa tu correo electrónico. Espera el correo de confirmación (también revisa spam).

Aunque aún no está garantizado que todos los registrados accedan automáticamente, el formulario es el filtro principal para obtener la invitación a esta venta especial.

El regreso de Rosalía a México no solo reactivó a sus fans; también volvió tendencia su nombre en X, TikTok e Instagram. Con un espectáculo conceptual y de gran producción, el LUX TOUR 2026 apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año.