Elton John confirma estar perdiendo la visión en ambos ojos por una infección

El músico británico Elton John compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de visión en ambos ojos causada por una infección ocular severa que lo ha afectado durante los últimos 15 meses. El artista explicó que desde entonces no puede leer ni ver con normalidad, una situación que ha transformado por completo su día a día, su carrera y su rol como padre.

EL IMPACTO EN SU VIDA DIARIA

Elton relató que su ojo derecho ya no tiene visión y que el izquierdo también se encuentra comprometido. Esta pérdida visual ha hecho que tareas simples como mirar objetos, leer o reconocer rostros se vuelvan casi imposibles. La situación lo obligó a reorganizar su rutina y a depender de nuevas formas de apoyo para realizar sus actividades.

El cantante confesó que uno de los golpes más duros ha sido no poder ver a sus hijos, Zachary y Elijah, durante sus actividades deportivas. Señaló que no poder presenciar sus juegos de rugby o fútbol le ha generado una profunda angustia. Esta etapa, según él mismo, ha sido devastadora tanto emocional como mentalmente.

UN PROCESO DE ADAPTACIÓN DOLOROSO

Elton John describió esta transición como una experiencia llena de frustración y estrés. La incapacidad de leer o distinguir los rostros de quienes lo rodean lo ha obligado a desarrollar nuevas herramientas para manejar su día a día. Aun así, el músico intenta mantener la calma y adaptarse poco a poco.

Pese a la gravedad del diagnóstico, el artista mantiene una actitud optimista. Asegura que tiene esperanza en los avances científicos que podrían ayudarle a recuperar parte de su visión. Elton insiste en la importancia de mantenerse fuerte, ser paciente y no perder la fe.

EL APOYO FAMILIAR Y DE GRANDES FIGURAS DE LA MÚSICA

Durante esta etapa, el acompañamiento de su esposo David Furnish, sus hijos y su círculo cercano ha sido fundamental. Elton comentó que grandes amigos de la industria musical, como Paul McCartney, Pete Townshend, Mick Jagger y Keith Richards, lo han acompañado con mensajes y llamadas frecuentes que le levantan el ánimo.

Según relató, pequeños gestos como un simple "¿cómo estás?" de colegas como Keith Richards se han convertido en un refugio emocional. Estos momentos le recuerdan que sigue rodeado de personas que se preocupan por él.