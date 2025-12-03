Fans reclaman por "La Casita" de Bad Bunny en CDMX: ¿Pueden presentar quejas ante Profeco?

A pocos días del arranque de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, la polémica por la instalación de "La Casita" y la nueva zona denominada "Los Vecinos" en el Estadio GNP Seguros desató una ola de inconformidad entre miles de asistentes.

En redes sociales, usuarios calificaron estos cambios como injustos, pues aseguran que alteran las condiciones bajo las cuales compraron sus boletos. La molestia ha escalado a tal nivel que algunos fanáticos ya analizan presentar una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

CONTROVERSIA DE "LA CASITA" DE BAD BUNNY EN CDMX

La controversia inició el 2 de diciembre, cuando la boletera anunció modificaciones en el mapa del recinto, justo a días de la llegada del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" a México.

La instalación de "La Casita", un escenario adicional ubicado en la zona General B provocó preocupación entre quienes adquirieron boletos en áreas Premium o cercanas al escenario principal, quienes aseguran que su visibilidad será afectada.

¿LOS FANS PUEDEN QUEJARSE ANTE PROFECO?

La Profeco permite levantar una queja si existe un cambio sustancial en el servicio por el que se pagó o si las condiciones ofrecidas al momento de la compra no corresponden con la experiencia final. En este caso, los asistentes argumentan dos motivos:

Cambio de condiciones: el mapa y la promesa de visibilidad habrían cambiado después de la compra, especialmente para zonas como Pit y General A.

el mapa y la promesa de visibilidad habrían cambiado después de la compra, especialmente para zonas como Pit y General A. Publicidad engañosa: usuarios señalan que no se informó claramente cómo afectaría "La Casita" la distribución del escenario y la visibilidad de cada sección.

ASÍ SE PUEDE PRESENTAR UNA QUEJA ANTE PROFECO

Los consumidores tienen dos vías para hacerlo:

De manera presencial

Acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor ( ODECO ).

). Presentar el "Formato de recepción y queja".

En línea mediante Concilianet

Ingresar al portal de Profeco y registrarse.

y registrarse. Subir identificación oficial, comprobante de compra y evidencia (mapas, capturas, publicidad).

Seleccionar al proveedor.

Describir la inconformidad y adjuntar pruebas.

Esperar el proceso de conciliación.

Requisitos básicos

Nombre y domicilio del consumidor.

Identificación oficial vigente.

Documentación como boletos, recibos o publicidad.

Datos del proveedor (Ocesa o Ticketmaster).

Narración de los hechos y afectaciones.

Formato de queja impreso si es presencial.

Si la queja procede, Profeco puede iniciar un proceso conciliatorio para intentar resolver la inconformidad entre el consumidor y el proveedor.

OCESA RESPONDE Y DESATA MÁS CRÍTICAS

Ante el creciente malestar, Ocesa emitió este miércoles un comunicado en el que explicó que "La Casita" será una parte central del espectáculo, inspirada en una casa puertorriqueña utilizada previamente por Bad Bunny en sus shows en el Coliseo de Puerto Rico. La promotora aseguró que esta estructura busca generar "momentos más íntimos y emocionales" y ofrecer una experiencia distinta para todos los asistentes.

Sin embargo, la respuesta no calmó los ánimos. En redes sociales, usuarios acusaron a la empresa de minimizar la afectación y mostraron frustración por lo que consideran falta de claridad desde la venta inicial. Algunos incluso afirmaron que están contemplando revender sus boletos.

Mientras continúa el debate, los conciertos de Bad Bunny están programados para el 10, 11, 12, 15, 16 y 19 de diciembre. Fans han seguido etiquetando a Profeco para exigir una postura oficial, aunque hasta el momento la dependencia no ha emitido respuesta.