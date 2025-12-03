Spotify Wrapped 2025: Estos fueron los artistas más escuchados este año

Spotify llegó a la fecha más importante del año con el lanzamiento de Spotify Wrapped 2025 este 3 de diciembre, y anualmente, las redes sociales se inundaron de capturas, burlas amistosas, orgullosos conteos de horas y uno que otro usuario justificando por qué su artista número uno apareció ahí "sin querer".

El Spotify Wrapped se ha vuelto un fenómeno cultural: funciona como un termómetro musical global y, al mismo tiempo, como una radiografía íntima de los hábitos de escucha de millones de personas.

NOVEDADES EN EL SPOTIFY WRAPPED 2025

Este 2025, la plataforma apostó por una experiencia más profunda y visualmente más ambiciosa. Entre las novedades destaca "edad sonora", una herramienta que compara los gustos del usuario con los de su grupo de edad y analiza la antigüedad de las canciones que más escucha.

También se incorporaron mensajes personalizados de escritores como Dan Brown y Abby Jimenez, además de los ya tradicionales saludos de artistas.

Spotify sumó además nuevas categorías como Top Álbumes y Top Audiobook, junto con funciones como Fan Leaderboard, que posiciona al oyente dentro del ranking global de seguidores de su artista favorito.

A esto se suma "Clubes", un sistema que clasifica estilos de escucha, y "Listening Archive", impulsado por IA, que reconstruye los días más memorables del año musical de cada usuario.

Pero el gran tema, como siempre, fueron los resultados globales. Bad Bunny recuperó la corona como el artista más escuchado del mundo en 2025, con más de 19.8 mil millones de reproducciones, desplazando a Taylor Swift, quien había dominado en los dos años anteriores.

BAD BUNNY LIDERA LAS LISTAS GLOBALES

Su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS también se posicionó como el álbum número uno, mientras Un Verano Sin Ti volvió a colarse en el Top 10, mostrando su impresionante longevidad.

La canción más escuchada del año fue "Die With A Smile", el inesperado dueto de Lady Gaga y Bruno Mars que superó los 1.7 mil millones de streams. Le siguieron "Birds of a Feather" de Billie Eilish y "APT." de ROSÉ & Bruno Mars, confirmando que 2025 estuvo dominado por colaboraciones y voces femeninas poderosas.

Los usuarios reaccionaron con entusiasmo, memes y orgullo de fandom, reforzando por qué Wrapped sigue siendo tan relevante: conecta datos con identidad, comunidad y conversación global.

A continuación, los rankings completos:

ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS EN 2025 (GLOBAL)

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN 2025 (GLOBAL)

"Die With A Smile" – Lady Gaga & Bruno Mars "BIRDS OF A FEATHER" – Billie Eilish "APT." – ROSÉ & Bruno Mars "Ordinary" – Alex Warren "DtMF" – Bad Bunny "back to friends" – sombr "Golden" – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast "luther (with SZA)" – Kendrick Lamar "That´s So True" – Gracie Abrams "WILDFLOWER" – Billie Eilish

ÁLBUMES MÁS ESCUCHADOS EN 2025 (GLOBAL)