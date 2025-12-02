¿No alcanzaste boleto para ver a Bad Bunny? Se ha activado venta en nueva sección

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny continúa generando interés en México, ahora con la apertura de una nueva sección llamada Los Vecinos, disponible a partir del miércoles 3 de diciembre a través de Ticketmaster.

Este espacio se añadirá a la disposición habitual del recinto y estará ubicado detrás del escenario principal, ofreciendo una vista elevada hacia la tarima.

A diferencia de las zonas Pit A y Pit B, Los Vecinos permiten observar parte del espectáculo desde una posición superior. Sin embargo, quienes adquieran boletos deberán considerar que:

Los asientos forman parte del montaje del escenario.

Es una sección general , sin numeración.

, sin numeración. No incluye beneficios adicionales.

Los precios se revelarán directamente en el momento de la venta.

LA CASITA TAMBIÉN ESTARÁ PRESENTE EN MÉXICO

Además de esta nueva zona, regresará la instalación conocida como La Casita, un pequeño escenario secundario con estética de casa puertorriqueña que forma parte esencial del concepto del tour.

En México se colocará en Gen

La Casita será parte de la escenografía de la gira de Bad Bunny "Debí Tirar Más Fotos" ?? pic.twitter.com/M3r851v75B — Bad Bunny DTmF (@suconejitomalo) November 17, 2025

eral B, convirtiéndose en el punto donde el artista interpretará una parte relevante del concierto.

Este montaje ha sido motivo de debate en presentaciones de otros países, debido a que acostumbra ubicarse en áreas más accesibles, beneficiando a quienes adquirieron boletos de menor costo.

Por el contrario, sectores VIP o preferenciales han quedado más alejados del artista durante el tiempo que utiliza esta segunda plataforma.

La nueva zona VECINOS para BAD BUNNY en México se sitúa detrás del escenario delantero y ofrece una vista a nivel del escenario del artista a diferencia de los PIT que se encuentran por debajo del escenario. pic.twitter.com/NsMdwi3Wpd — · (@l_og2) December 2, 2025

DISTRIBUCIÓN HA PROVOCADO INCONFORMIDADES

En ciudades de Latinoamérica como Costa Rica y Chile, la distribución provocó inconformidades, especialmente entre asistentes que pagaron por zonas premium y terminaron sin cercanía al artista mientras actuaba en La Casita.

La dinámica se repetirá en los shows de México, donde nuevamente la instalación estará situada en una zona general.