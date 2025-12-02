  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

¿No alcanzaste boleto para ver a Bad Bunny? Se ha activado venta en nueva sección

En los conciertos que el artista puertorriqueño ofrecerá en México habrá una sección llamada "Los vecinos"

Dic. 02, 2025
El artista ha innovado en la distribución de su escenario.
El artista ha innovado en la distribución de su escenario.

La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny continúa generando interés en México, ahora con la apertura de una nueva sección llamada Los Vecinos, disponible a partir del miércoles 3 de diciembre a través de Ticketmaster.

Este espacio se añadirá a la disposición habitual del recinto y estará ubicado detrás del escenario principal, ofreciendo una vista elevada hacia la tarima.

A diferencia de las zonas Pit A y Pit B, Los Vecinos permiten observar parte del espectáculo desde una posición superior. Sin embargo, quienes adquieran boletos deberán considerar que:

  • Los asientos forman parte del montaje del escenario.
  • Es una sección general, sin numeración.
  • No incluye beneficios adicionales.
  • Los precios se revelarán directamente en el momento de la venta.
imagen-cuerpo

LA CASITA TAMBIÉN ESTARÁ PRESENTE EN MÉXICO

Además de esta nueva zona, regresará la instalación conocida como La Casita, un pequeño escenario secundario con estética de casa puertorriqueña que forma parte esencial del concepto del tour.

En México se colocará en Gen

eral B, convirtiéndose en el punto donde el artista interpretará una parte relevante del concierto.

Este montaje ha sido motivo de debate en presentaciones de otros países, debido a que acostumbra ubicarse en áreas más accesibles, beneficiando a quienes adquirieron boletos de menor costo.

Por el contrario, sectores VIP o preferenciales han quedado más alejados del artista durante el tiempo que utiliza esta segunda plataforma.

DISTRIBUCIÓN HA PROVOCADO INCONFORMIDADES

En ciudades de Latinoamérica como Costa Rica y Chile, la distribución provocó inconformidades, especialmente entre asistentes que pagaron por zonas premium y terminaron sin cercanía al artista mientras actuaba en La Casita.

La dinámica se repetirá en los shows de México, donde nuevamente la instalación estará situada en una zona general.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
John Travolta revive a Danny Zuko, pero convertido en Santa Claus
Farándula

John Travolta revive a Danny Zuko, pero convertido en Santa Claus

Diciembre 02, 2025

El actor sorprende con un guiño nostálgico a "Grease" en un comercial navideño que ya está dando de qué hablar

El Clan de Las Perdidas estrena video musical navideño: "Navidad Perdida"
Farándula

El Clan de Las Perdidas estrena video musical navideño: "Navidad Perdida"

Diciembre 02, 2025

Diciembre llegó y con él, una propuesta musical que promete hacerse un hueco en las listas navideñas

¿Carlitos en Free Fire? El icónico "Solovinito" aparece en video oficial del juego
Farándula

¿Carlitos en Free Fire? El icónico "Solovinito" aparece en video oficial del juego

Diciembre 02, 2025

En el TikTok se puede ver a uno de los personajes jugables replicar los pasos de baile que hicieron famoso al joven sonorense