¿Carlitos en Free Fire? El icónico “Solovinito” aparece en video oficial del juego

Desde el 1 de diciembre del presente año, los fans de Free Fire y los seguidores de la cultura viral sonorense se llevaron una sorpresa inesperada: Carlitos Casares, mejor conocido como Carlitos el bailador de Ciudad Obregón o simplemente El Solovinito, apareció en un video difundido por la cuenta oficial del videojuego.

En el TikTok se puede ver a uno de los personajes jugables replicar los pasos de baile que hicieron famoso al joven sonorense.

¿QUIÉN ES SOLOVINITO?

Para quienes aún no lo ubican, Carlitos Casares es un fenómeno viral originario de Ciudad Obregón, Sonora. Saltó a la fama en redes sociales por su peculiar y carismática forma de bailar tecnobanda en fiestas locales, muchas veces llegando sin invitación, lo que le ganó el apodo de “El Solovino”.

Su figura dio un giro inesperado cuando un video suyo fue sincronizado con “Transmission” de Joy Division, lo que lo llevó a ser compartido por personalidades internacionales como Fred Durst, Pee-Wee Herman e incluso Norman Reedus, actor de The Walking Dead. Desde entonces, Carlitos se convirtió en un símbolo de estilo, autenticidad y energía inagotable.

Además de su fama viral, su historia personal ha inspirado a miles: nació con problemas congénitos que le dificultaban caminar, pero con el tiempo y gracias a su amor por la música —heredado de su padre, dueño de una discoteca— desarrolló su pasión por el baile hasta convertirla en su sello más reconocido.

¿SOLOVINITO EN FREE FIRE?

La aparición de Carlitos en el video oficial de Free Fire tomó por sorpresa a los jugadores. En el clip se ve a un personaje del juego imitándolo con precisión: brazos extendidos, pasos laterales y ese estilo inconfundible que ha conquistado internet.

Por ahora, este guiño solo forma parte de una pieza promocional y no se encuentra disponible como emote dentro del juego. Sin embargo, la audiencia ya está especulando que Free Fire podría terminar añadiendo el famoso baile como parte de futuras actualizaciones o eventos especiales.

La posibilidad no suena descabellada: Garena ha colaborado antes con figuras virales y personajes de la cultura popular, por lo que incluir a Solovinito sería un movimiento que muchos recibirían con entusiasmo.

¿LLEGARÁ EL BAILE DE SOLOVINITO AL JUEGO?

Aún no hay confirmación oficial, pero si algo ha demostrado la comunidad de Free Fire es que las ideas que entusiasman a los jugadores suelen volverse realidad. Y si el video promocional tuvo tan buena recepción, no sería extraño que el baile termine disponible para que todos puedan imitar el estilo del “Ian Curtis mexicano” dentro del juego.

Mientras tanto, los fans celebran que uno de los iconos más queridos de Sonora haya dado el salto al mundo gamer, aunque sea por medio de un video. Y por lo visto, esta no será la última vez que veamos a Solovinito cruzar fronteras.