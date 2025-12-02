Circula video sobre presunta detención del FBI a Francisco Cantú tras denuncia de Alicia Villarreal

La controversia en torno al empresario y cantante Francisco Cantú volvió a encenderse esta semana luego de que en redes sociales comenzara a circular un video que mostraría su presunta detención por parte de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en San Diego, California.

El material, difundido inicialmente por la conductora Maxine Woodside, generó un intenso debate debido a que, hasta el momento, ninguna autoridad o representante del artista ha confirmado la veracidad del clip.

CIRCULA VIDEO SOBRE PRESUNTA DETENCIÓN DEL FBI A FRANCISCO CANTÚ

La tarde del lunes 1 de diciembre, Woodside publicó en sus plataformas digitales un video en el que se observa a dos presuntos agentes del FBI, con identificaciones visibles, ingresar a la residencia de Cantú. Según las imágenes, los supuestos funcionarios muestran documentos al cantante, para después colocarlo bajo arresto y escoltarlo hacia un vehículo oficial.

El material coincide con otro video difundido previamente, donde se aprecia a los agentes notificarle la aprehensión dentro de su domicilio en San Diego. Sin embargo, la legitimidad del contenido ha sido cuestionada, ya que ni el artista ni su equipo han emitido una postura oficial, manteniendo la información como no verificada.

DENUNCIA DE ALICIA VILLARREAL

La difusión del video ocurre en un momento complicado para Francisco Cantú, quien desde septiembre de 2025 enfrenta acusaciones legales por parte de dos figuras del medio del espectáculo.

Por un lado, Alicia Villarreal interpuso una denuncia por presunta difamación y hostigamiento. La cantante, reconocida por éxitos como "Te quedó grande la yegua", contrató a la abogada Mariel Colón conocida por casos mediáticos en Estados Unidos para dar seguimiento al proceso. Como medida de prevención, Villarreal reforzó su seguridad durante sus presentaciones en territorio estadounidense.

"Como mujer a veces me siento vulnerable", declaró la regiomontana en una conferencia de prensa, donde aseguró que buscó asesoría legal tanto en México como en Estados Unidos para protegerse.

Por otro lado, Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce fallecida en diciembre de 2024, también denunció a Cantú por amenazas. De acuerdo con reportes en medios de espectáculos, el empresario mantiene diversos conflictos personales con ambas mujeres, lo que ha derivado en múltiples señalamientos en su contra.

FAMILIA DE ROMINA MIRCOLI DESMIENTE: "EL VIDEO ES FALSO"

Tras la viralización del supuesto arresto, Moisés González, esposo de Romina Mircoli, declaró al periodista argentino Javier Ceriani que el video difundido por Maxine Woodside es completamente falso. González acusó a Cantú de haber montado él mismo la escena con la intención de minimizar o ridiculizar las denuncias en su contra.

Incluso aseguró que las playeras usadas por los presuntos agentes del FBI "parecen compradas en una tienda de disfraces en Estados Unidos", sugiriendo que el material fue producido de manera intencional.

Hasta ahora, ningún familiar o colaborador cercano a Francisco Cantú ha salido públicamente a confirmar o desmentir lo ocurrido, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre en torno al caso.