Carín León anuncia fecha oficial para “La Cura Fest”, su debut festivalero: Estos son los precios de los boletos

El sueño que Carín León venía insinuando desde hace meses finalmente se confirma: el cantautor sonorense lanzará La Cura Fest, su primer festival musical, un evento que busca reunir a más de 40 mil asistentes.“La Cura Fest” prométete convertirse en un evento referente para los grandes espectáculos del norte del país.

Con una propuesta pensada para celebrar la música del noroeste y las raíces que han marcado su carrera, La Cura Fest reunirá a diversos artistas en un mismo día, con una producción de alto nivel y experiencias diseñadas para resaltar la identidad regional.

¿CUÁNDO SERÁ “LA CURA FEST”?

A través de las redes sociales oficales, el cantante sonorense reveló la fecha oficial para "La Cura Fest", será el 14 de marzo de 2026 en Expogan Hermosillo, el en donde presentará con se debut festivalero.

“Este festival es una forma de abrir el corazón y compartir lo que uno trae bien guardado, aquí mismo en mi tierra y con mi gente. Juntamos a pura raza que admiro y respeto, para armar una fiesta donde la música se sienta libre, sin fronteras. Hermosillo ya pedía una noche así”, expresó Carín León en un comunicado oficial.

Además, Carín León no solo presentará su propia música, sino que compartirá escenario con colegas y amistades que han inspirado su trayectoria, convirtiendo a Hermosillo en el epicentro de una experiencia sonora única.

“Y aguas, porque en corto vas a conocer a los compas que lo van a estar acompañando en esta experiencia que va estar de aquellas”, mencionó a través de la cuenta oficial de “La Cura Fest”.

El anuncio no solo consolida a Hermosillo como una de las plazas clave para la industria del entretenimiento en México, sino que también marca un capítulo significativo en la evolución artística del músico, quien atraviesa una etapa de expansión creativa y escénica.

DEBUT FESTIVALERO DE CARÍN LEÓN

La primera edición del festival busca reflejar la amplitud musical del artista, con una oferta que fusiona sonidos del regional mexicano, además de influencias de country y folk estadounidense.

Habrá localidades en zona General, dos zonas VIP exclusivas y secciones de Palco con beneficios premium. Los detalles sobre las etapas de venta, beneficios por zona y el elenco completo se revelarán próximamente.

PRECIO DE LOS BOLETOS

La venta general para La Cura Fest está programada para iniciar el 5 de diciembre a las 10:00 horas, a través de la plataforma Arema Ticket.

Zonas y precios – Fase 1

Palcos Norte: 4 mil 750 pesos

Palcos Sur: 4 mil 750 pesos

VIP Norte: 2 mil 680 pesos

VIP Sur: 2 mil 680 pesos

General: mil 250 pesos

Con este anuncio, Carín León fortalece su impacto en la escena musical y contribuye al crecimiento cultural de Hermosillo, al apostar por un proyecto de gran formato que aspira a consolidarse como un festival emblemático para toda la región.