Muere Fernando Meza, miembro fundador de Huevocartoon

El mundo de la animación mexicana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Fernando Javier Meza Muñoz, uno de los miembros fundadores del estudio Huevocartoon. La noticia se dio a conocer este 1 de diciembre, dejando un profundo pesar entre colegas, seguidores y quienes crecieron con los emblemáticos personajes creados por la compañía.

EL ADIÓS A UNA PIEZA CLAVE DE HUEVOCARTOON

A través de redes sociales, el estudio confirmó la pérdida y dedicó un emotivo mensaje para despedir a Fernando Meza. En su publicación destacaron el papel fundamental que tuvo desde los inicios del proyecto, subrayando que su talento marcó la identidad del estudio desde el primer día.

"Su increíble talento ha dejado un legado imposible de sustituir", expresaron, recordando cómo participó en cada etapa creativa: desde los primeros guiones y grabaciones hasta sus interpretaciones más recientes.

La compañía también reconoció que la historia de Huevocartoon no podría entenderse sin su participación, ya que imprimía un estilo único cargado de simpatía y espontaneidad que conquistó a millones de espectadores.

¿QUIÉN FUE FERNANDO JAVIER MEZA MUÑOZ?

Antes de convertirse en una de las voces más queridas de la animación mexicana, Fernando Meza era licenciado en mercadotecnia. Sin embargo, en 2001 decidió seguir un camino completamente distinto: incursionar como actor de voz en un pequeño proyecto de animación en internet que, con el tiempo, se transformaría en un fenómeno cultural.

En Huevocartoon dio vida a personajes inolvidables como los Huevos Rancheros y los Huevo Poetas, figuras que rápidamente se convirtieron en referentes del humor irreverente que caracterizó al estudio. Su versatilidad vocal y carisma lo llevaron, en 2006, a formar parte del elenco de "Una Película de Huevos", donde interpretó a uno de los compadres Tlacuaches, marcando su llegada al cine animado.

UN LEGADO QUE SEGUIRÁ VIVO

La partida de Fernando Meza deja un vacío profundo, pero también un legado que seguirá acompañando a generaciones enteras. Sus personajes, su voz y su entusiasmo creativo continúan siendo parte esencial del universo Huevocartoon y de quienes crecieron disfrutando sus historias.