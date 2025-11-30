Tefi Valenzuela toma medidas legales tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

La participación de Eleazar Gómez en el reality La Granja VIP desató una nueva batalla legal y mediática. El actor habló abiertamente sobre el proceso penal que enfrentó en 2020 por violencia familiar, lo que llevó a su expareja, la cantante peruana Tefi Valenzuela, a solicitar un derecho de réplica y acusar al programa de difundir información falsa o distorsionada.

A través de su abogada, Valenzuela presentó una solicitud oficial para que su respuesta sea transmitida en el mismo espacio televisivo y digital donde aparecieron las declaraciones de Gómez.

¿QUÉ DIJO ELEAZAR GÓMEZ DENTRO DEL REALITY?

Durante una conversación al interior de la competencia, Eleazar Gómez afirmó que su proceso judicial fue “montado” y aseguró que “le pusieron un cuatro”. Relató que pasó casi cinco meses en el Reclusorio Norte y señaló que su detención se debió a “algo que no hice”.

También insinuó que la denuncia en su contra tuvo motivaciones económicas y cuestionó la veracidad del testimonio de Tefi Valenzuela sobre lo ocurrido la noche de noviembre de 2020, cuando fue detenido en la colonia Nápoles.

Estas palabras generaron inconformidad inmediata de Valenzuela, quien considera que el actor contradijo hechos que ya forman parte de una sentencia firme.

¿POR QUÉ RESPONDIÓ LEGALMENTE TEFI VALENZUELA?

Tras la emisión del episodio, la cantante presentó un trámite para ejercer su derecho de réplica. Señala que las declaraciones de Gómez son falsas o inexactas y que su difusión en televisión y plataformas digitales afecta su reputación y la expone nuevamente a ataques y revictimización.

Además, exige que su mensaje se transmita en las mismas condiciones de audiencia y difusión que tuvo el contenido emitido el 24 de noviembre de 2025.

¿QUÉ ESTABLECIÓ REALMENTE EL PROCESO JUDICIAL CONTRA ELEAZAR GÓMEZ?

Valenzuela sustentó su solicitud detallando paso a paso lo que ocurrió durante el proceso penal:

Detención en noviembre de 2020

Gómez fue arrestado después de que vecinos escucharon gritos y pidieron apoyo policial. La denuncia describía agresiones físicas e intento de estrangulamiento.

Vinculación a proceso

El actor fue vinculado por violencia familiar equiparada.

Procedimiento abreviado

El 25 de marzo de 2021, Gómez aceptó un procedimiento abreviado, lo que implicó reconocer su responsabilidad a cambio de una reducción de pena. Según la sentencia, el actor admitió el delito frente al juez y a la víctima.

Libertad condicional

Obtuvo libertad condicional bajo obligaciones como no acercarse a Valenzuela, recibir atención psicológica, emitir una disculpa pública y cubrir una reparación del daño cercana a los 420 mil pesos.

¿QUÉ ESTÁ PIDIENDO TEFI VALENZUELA?

Su solicitud incluye tres puntos principales:

Que La Granja VIP transmita su réplica en un espacio equivalente.

transmita su en un espacio equivalente. Que el mismo contenido se publique en todas las plataformas digitales del programa.

del programa. Que se reconozca públicamente que existe una sentencia penal firme en la que Gómez aceptó su responsabilidad.

La cantante insiste en que no existe declaración de inocencia ni calificación de detención injusta en ningún documento judicial.

¿QUÉ OCURRIRÁ AHORA?

El siguiente paso dependerá de la respuesta del programa y de TV Azteca. El derecho de réplica es un recurso legal previsto en México para corregir información considerada falsa o imprecisa. Si no se respeta, Valenzuela puede iniciar un proceso adicional ante autoridades reguladoras.

Mientras tanto, el caso vuelve a abrir el debate sobre cómo los medios de comunicación abordan temas de violencia familiar y cómo los relatos presentados en televisión pueden impactar a las víctimas y a la percepción pública.