La Granja VIP: Así puedes votar por tus granjeros favoritos

El esperado nuevo reality show La Granja VIP arrancó con gran éxito en su estreno por Azteca UNO, y junto con las presentaciones de los famosos participantes, se revelaron los detalles sobre cómo el público puede participar en las votaciones para apoyar a sus granjeros favoritos.

A diferencia de otros programas como La Casa de los Famosos México, en La Granja VIP los votos no siempre sirven para evitar la eliminación de los nominados, sino también para otorgarles beneficios dentro del juego. Durante la primera gala, el conductor Adal Ramones explicó que el público podía elegir a un concursante para darle inmunidad a la expulsión en la primera semana.

PASO A PASO: CÓMO VOTAR EN LA GRANJA VIP

Existen dos maneras oficiales de participar en las votaciones: mediante la página web del programa y la aplicación móvil de TV Azteca.

DESDE EL SITIO WEB OFICIAL

Ingresar a lagranjavip.tv/vota

Elegir a tú o tus granjeros favoritos.

favoritos. Dar clic en la imagen de cada uno y asignar los votos.

Si sobran votos, se puede repetir el proceso con otros participantes .

. Al terminar, la página se inhabilitará y se deberá esperar al siguiente día para volver a votar.

DESDE LA APLICACIÓN DE TV AZTECA

Descargar la app escaneando el código QR que aparece en pantalla durante la transmisión.

Entrar al apartado de La Granja VIP .

. Seleccionar a los granjeros favoritos y distribuir los 10 votos diarios .

favoritos y distribuir los . Esperar al día siguiente para volver a participar.

¿CUÁNTOS VOTOS SE TIENE EN LA GRANJA VIP?

Cada usuario cuenta con 10 votos diarios para apoyar a sus participantes preferidos, sin necesidad de pagar una suscripción. Sin embargo, las votaciones solo pueden realizarse una vez al día, y los votos pueden distribuirse entre uno o varios granjeros.

Cabe mencionar que la votación se encuentra deshabilitada cuando el programa no está al aire en televisión abierta.

PRIMER NOMINADO DE LA GRANJA VIP

Durante la dinámica inicial para elegir camas, los participantes se fueron “salvando” uno a uno. Finalmente, Teo (César Doroteo) fue el último en quedar sin elección y se convirtió en el primer nominado de la temporada, luego de que Manola Díez decidiera salvar a La Bea.

El programa se transmite principalmente por Azteca UNO en televisión abierta. Sin embargo, los seguidores pueden disfrutar de contenido las 24 horas del día a través de la plataforma Disney++, con una suscripción activa.

PARTICIPANTES CONFIRMADOS DE LA GRANJA VIP

El reality cuenta con 16 celebridades, entre las que destacan:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

“El Patrón” César Doroteo “ Teo ”

“ ” Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

La Bea

Eleazar Gómez

Lolita Cortés

Con una mezcla de personalidades del mundo del espectáculo, la música y las redes sociales, La Granja VIP promete convertirse en uno de los realities más comentados del año.