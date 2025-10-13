Esta es la millonaria cifra que recibirá Lolita Cortés por participar en La Granja VIP

Durante la primera gala de La Granja VIP, TV Azteca reveló la participación sorpresa de Lola Cortés como la nueva integrante del reality, lo que dio un giro en la competencia por la audiencia del horario estelar en la televisión mexicana este domingo 12 de octubre.

La actriz y cantante, conocida como la "Jueza de Hierro" por su trayectoria como crítica en La Academia, dejó su rol de panelista para ponerse el sombrero de granjera y convertirse en la participante número 16.

La noticia desató furor entre los televidentes y en redes sociales, donde su aparición fue uno de los momentos más comentados del estreno.

¿CUÁL SERÁ EL SUELDO MILLONARIO QUE GANARÁ LOLA CORTÉS EN LA GRANJA VIP?

De acuerdo con filtraciones difundidas en línea, la negociación para su ingreso se concretó a último momento con una cifra que rompió récords dentro de la televisora, Cortés estaría recibiendo alrededor de 500 mil pesos semanales, la cantidad más alta pagada en la temporada y superior a los contratos firmados en programas como La Casa de los Famosos México.

Su participación se mantuvo bajo total hermetismo. Incluso algunos integrantes del elenco desconocían su incorporación hasta minutos antes del inicio del programa. Su entrada al set, acompañada de luces, aplausos y música, fue uno de los momentos más virales de la noche.

"Vengo aquí como una más. No quiero privilegios, vengo a trabajar, a competir y a disfrutar cada momento", declaró la artista frente a sus compañeros.

REACCIÓN DEL PÚBLICO POR LA PARTICIPACIÓN DE LOLA CORTÉS

La reacción en el foro fue tan intensa como en las redes. Mientras algunos participantes la recibieron con entusiasmo, otros se mostraron cautelosos ante su fuerte personalidad y fama de disciplinada.

En X, TikTok e Instagram, los usuarios convirtieron su nombre en tendencia nacional, calificándola como "la reina de la granja" y aplaudiendo su decisión de entrar al reto. Con su ingreso, TV Azteca busca posicionar La Granja VIP como la principal competencia frente a los realities de Televisa y otras plataformas.

Fuentes cercanas a la producción señalan que la incorporación de Lola respondió a la baja de varios famosos por razones médicas y a la necesidad de fortalecer el estreno con un rostro reconocido y polémico.

A juzgar por el impacto inmediato, la jugada parece haber funcionado: la presencia de la "Jueza de Hierro" no solo elevó las cifras de rating, sino que consolidó su papel como una de las figuras más poderosas y rentables de la televisión mexicana actual.