¿Qué pasará con Peacemaker después de la temporada 2? Esto dijo su director James Gunn

La segunda temporada de Peacemaker ha llegado a su fin con un desenlace que, como ya había adelantado James Gunn, codirector ejecutivo de DC Studios, conecta directamente con la próxima película del Universo DC, El Hombre del Mañana, programada para estrenarse en 2027. Pero, ¿qué significa esto para la serie y para el propio personaje interpretado por John Cena?

JAMES GUNN ACLARA EL FUTURO DE LA SERIE

Durante una mesa redonda con la prensa antes del estreno del último episodio, Gunn fue muy claro al responder si habrá una tercera temporada de Peacemaker:

"No, se trata del Universo DC en general y de otras historias que se desarrollarán a partir de ahora", explicó. "Eso no significa que nunca la haya. Nunca digas nunca. Pero por ahora, no. Todo se centra en el futuro del Universo DC".

Con esto, el director confirmó que no hay planes inmediatos para una nueva temporada, aunque dejó la puerta abierta a un posible regreso en el futuro.

EL PAPEL DE PEACEMAKER EN EL NUEVO UNIVERSO DC

A pesar de no continuar con la serie, Gunn aseguró que Peacemaker seguirá siendo parte fundamental del nuevo DCU:

"Peacemaker es muy importante para mí", afirmó. "Desde el inicio dijimos que queríamos fortalecer las grandes franquicias de DC como Batman, Wonder Woman y Superman, pero también dar vida a personajes más pequeños como Peacemaker".

El final de la segunda temporada, según Gunn, prepara al personaje para asumir un rol más relevante en futuras producciones del universo cinematográfico.

¿APARECERÁ PEACEMAKER EN FUTURAS PELÍCULAS?

Entre las dudas más comentadas está si veremos a Peacemaker en Supergirl (2026) o El Hombre del Mañana (2027). Ante esto, Gunn fue reservado: "Bueno, ya veremos. ¡Eso es un secreto!", respondió con una sonrisa.

Durante la misma charla, también reveló que en algún momento habló con Ryan Reynolds sobre una posible aparición de Deadpool en Peacemaker, aunque la idea nunca se concretó.

LO QUE VIENE PARA EL UNIVERSO DC

El calendario de DC Studios ya tiene varios estrenos definidos. En 2026 llegarán Supergirl y una película dedicada a Clayface, además de una serie sobre los Linternas. Para 2027, se espera el estreno de El Hombre del Mañana, y posteriormente The Batman 2 de Matt Reeves, que continuará dentro de la saga independiente Batman Epic Crime Saga.

Mientras los fanáticos esperan nuevas apariciones de John Cena como Peacemaker, pueden revivir las dos temporadas disponibles y disfrutar de una de las producciones más irreverentes y queridas del universo televisivo de DC.