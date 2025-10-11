María Antonieta de las Nieves habla sobre su más reciente crisis de salud

María Antonieta de las Nieves, recordada por su entrañable personaje de La Chilindrina en El Chavo del 8, abrió su corazón en una emotiva entrevista con Matilde Obregón a través de YouTube. La actriz habló por primera vez con profundidad sobre la crisis de salud que enfrentó en 2025, cuando tuvo que ser hospitalizada de emergencia después de una gira en Perú.

UNA CRISIS PROVOCADA POR LA SOBREMEDICACIÓN

Durante la conversación, María Antonieta explicó que su deterioro físico y mental no se debió a una enfermedad misteriosa, sino a una peligrosa sobremedicación que la llevó al límite.

"Llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué, ni para qué", confesó la actriz.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó por una falta de coordinación entre los médicos que la trataban. "Ves a uno, luego a otro, y cada uno te dice algo distinto. No se ponen de acuerdo, y eso fue lo que me perjudicó la salud", explicó.

PÉRDIDA DE MEMORIA Y HOSPITALIZACIÓN

El cuadro de María Antonieta se complicó al punto de que perdió la memoria de gran parte de lo que vivió durante esos días. "Me puse tan grave que no recuerdo nada, gracias a Dios. Cuando volví en mí y me vi, pensé: ´esa anciana soy yo´", relató conmovida.

Su hija, Verónica, también compartió cómo vivió ese difícil momento. Explicó que su madre había viajado a Perú para retomar las presentaciones de La Chilindrina, pero desde las primeras entrevistas notaron algo extraño. "Desde la primera entrevista se veía mal. Nos decían que solo estaba deshidratada, pero no era así", contó.

"Nos la entregaron ida": el relato de su hija

Ante la gravedad de la situación, su hijo Gabriel viajó a Perú y se dio cuenta de que su madre no estaba en condiciones de continuar con las presentaciones. Las funciones fueron canceladas y la actriz regresó a México para recibir atención médica.

"Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía a nadie", recordó Verónica.

Los médicos confirmaron que además de infecciones en los pulmones y vías urinarias, María Antonieta sufría una severa intoxicación por medicamentos y niveles bajos de sodio, lo que pudo haberle causado ataques.

"Cuando me vi, dije: eso es un cadáver"

Ya en recuperación, la comediante vivió un fuerte impacto al mirarse por primera vez en el espejo. "El susto que me llevé fue terrible. Dije: no es posible que esa sea yo. Cuando me vi, dije: eso es un cadáver", relató con la voz entrecortada.

Afortunadamente, con el apoyo de sus hijos, médicos y sesiones de fisioterapia, la actriz ha logrado mejorar notablemente. "Ahora me veo y digo: soy otra. Mi bendita familia... nunca se separaron de mí, siempre estuvieron ahí", expresó entre lágrimas.

UN NUEVO COMIENZO

Su hija Verónica aseguró que el proceso de recuperación ha sido largo, pero lleno de esperanza. "Ha puesto de su parte, está con fisioterapia, exámenes, doctores... ya se enoja, ya hace berrinches, ya está bien", dijo con una sonrisa.

Hoy, María Antonieta de las Nieves continúa enfocada en su bienestar y agradecida con la vida por haber superado uno de los momentos más difíciles de su carrera y su vida personal.