La Granja VIP: ¿Dónde y a qué hora ver el nuevo reality show de TV Azteca?

El nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP, está listo para abrir sus puertas este domingo 12 de octubre, prometiendo ser uno de los programas más comentados de la temporada.

Con dinámicas, alianzas, traiciones y momentos virales, el formato contará con una transmisión en vivo 24/7 y múltiples programas complementarios tanto en televisión como en plataformas digitales.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER LA GRANJA VIP?

El Programa En Vivo se transmitirá de lunes a viernes, de 9:00 P.M. a 10:30 P.M., a través de Azteca UNO y Disney++. Cada día estará dedicado a una temática distinta:

Lunes: El Capataz

Martes: El Duelo

Miércoles: La Asamblea

Jueves: La Salvación

Viernes: La Traición

Los domingos llegará la esperada Gala de Eliminación, donde un participante deberá abandonar la granja. Este episodio especial se emitirá de 8:00 P.M. a 11:00 P.M. por Azteca UNO y Disney++.

Además, antes del programa principal, los espectadores podrán disfrutar del Pre Show, que se transmitirá de lunes a viernes de 8:30 P.M. a 9:00 P.M., y los domingos de 7:30 P.M. a 8:00 P.M.. Este espacio servirá para comentar las expectativas, adelantos y rumores del día.

El Pre Show podrá verse en el sitio oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo; los domingos estará disponible en Disney++.

Después de cada emisión, el análisis continuará con “La Granja VIP, La Cosecha”, que se transmitirá de lunes a viernes de 11:30 P.M. a 12:30 A.M. por Azteca 7, y con el Post Show de los domingos, disponible en Azteca UNO, TV Azteca En Vivo y Disney++ de 11:00 P.M. a 11:30 P.M.

¿DÓNDE VER EL 24/7 DE LA GRANJA VIP?

Además, los fans podrán seguir cada momento de los participantes gracias a la transmisión 24/7 en Disney++, donde más de 70 cámaras mostrarán la convivencia, los retos y las tensiones dentro de la granja.

El contenido adicional, los clips virales y las actualizaciones también estarán disponibles en Instagram y TikTok, bajo la cuenta oficial @lagranjavipmx.