Este clasico de jim carrey llega a Netflix

Netflix sigue apostando por una fórmula que nunca falla: combinar estrenos recientes con grandes clásicos que marcaron la historia del cine. En esta ocasión, la plataforma sorprendió a sus suscriptores al sumar a su catálogo La Máscara, una de las películas más icónicas de los años noventa y un verdadero hito en la carrera de Jim Carrey.

Estrenada en 1994, esta comedia desbordante de energía y humor transformó a Carrey en una estrella mundial y dejó momentos que aún hoy son recordados por los fanáticos del cine. Con una mezcla única de efectos visuales, romance y caos animado, La Máscara se convirtió en una obra imprescindible del género.

UNA HISTORIA DIVERTIDA, CAÓTICA Y ENTRAÑABLE

La película cuenta la historia de Stanley Ipkiss (Jim Carrey), un empleado de banco tímido y de buen corazón que lleva una vida rutinaria hasta que encuentra una misteriosa máscara con poderes sobrenaturales. Al colocársela, libera su versión más extrovertida, carismática y completamente descontrolada.

A partir de ese momento, su vida da un giro inesperado lleno de enredos, persecuciones y situaciones disparatadas que mezclan acción, fantasía y humor. Entre las risas y los efectos especiales, Stanley también intentará conquistar a Tina Carlyle, interpretada por una joven Cameron Díaz en su debut cinematográfico, mientras enfrenta a Dorian Tyrell, un criminal decidido a quedarse con la máscara.

EL HUMOR DE JIM CARREY EN SU MÁXIMO ESPLENDOR

La Máscara consolidó el estilo característico de Jim Carrey: expresiones exageradas, energía imparable y una comicidad inspirada en los dibujos animados clásicos. Su interpretación de Stanley Ipkiss lo convirtió en un referente de la comedia de los noventa y definió una era donde el humor visual se combinaba con efectos revolucionarios para la época.

Más de tres décadas después de su estreno, la película sigue siendo una de las favoritas del público gracias a su ritmo ágil, su estética colorida y su capacidad para divertir sin importar cuántas veces se la vea.

UNA JOYA QUE REGRESA AL STREAMING

Con su llegada a Netflix, La Máscara promete despertar la nostalgia de quienes la disfrutaron en su estreno y conquistar a una nueva generación que quizás nunca la haya visto. Es una oportunidad perfecta para volver a reír con una historia que combina humor, romance y un toque de magia, todo en una comedia que no ha perdido su encanto.

Si estás buscando una película para pasar un buen rato, La Máscara es una apuesta segura. Su mezcla de efectos especiales innovadores, personajes carismáticos y una interpretación inolvidable de Jim Carrey la convierten en una experiencia que resiste el paso del tiempo. Ahora, con su llegada al catálogo de Netflix, este clásico está listo para volver a llenar las salas —y los hogares— de carcajadas.