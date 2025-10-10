¿Quién era Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino que perdió la vida en CDMX?

A pocos días del estreno de la nueva temporada del reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, la producción del programa matutino anunció con profunda tristeza el fallecimiento del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, quien tenía 29 años y participaría junto a su novia, la influencer venezolana Mariana Ávila.

Durante la transmisión de este viernes, el equipo del programa dedicó un minuto de aplausos en su memoria y compartió un mensaje en sus redes sociales.

¿QUIÉN ERA FEDE DORCAZ?

Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz, nació en Mar de Plata, Argentina, y desde joven mostró un fuerte interés por el arte y el deporte. A los 13 años se mudó con sus padres a Mallorca, España, donde inició una carrera en el modelaje tras ser descubierto por una agencia que lo llevó a desfilar en pasarelas de España, Italia y Estados Unidos.

En sus redes sociales compartía imágenes de su trabajo con reconocidas marcas internacionales como Giorgio Armani, consolidando una prometedora trayectoria en el mundo de la moda.

Además de su faceta como modelo, Dorcaz incursionó en la música, una pasión que según contaba en su sitio oficial comenzó con sesiones de karaoke entre amigos. En 2017 lanzó su primer tema, “Kuliyuki”, con el que debutó formalmente como cantante. Su estilo se caracterizaba por una mezcla de ritmos latinos y pop, con letras inspiradas en el amor y las experiencias de vida. En Spotify contaba con más de 29 mil oyentes mensuales, lo que reflejaba su creciente popularidad.

En los últimos años, Fede Dorcaz radicaba en México, donde buscaba expandir su carrera musical y participar en nuevos proyectos televisivos. En el país también encontró el amor junto a la influencer Mariana Ávila, con quien mantenía una relación pública desde hace tiempo.

Ambos fueron seleccionados para participar en la nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, un proyecto que marcaría una nueva etapa en la carrera del artista.

LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU MUERTE

De acuerdo con los primeros reportes, Fede Dorcaz habría perdido la vida la noche del jueves 9 de octubre en un presunto ataque ocurrido sobre Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

Según versiones preliminares, el cantante conducía una camioneta de alta gama cuando fue interceptado por sujetos armados que, presuntamente, lo seguían desde varias cuadras atrás. Algunos medios, como Azteca Noticias, informaron que una mujer que lo acompañaba resultó lesionada y fue trasladada a un hospital, aunque no se ha confirmado oficialmente si se trataba de Mariana Ávila.

Hasta el momento, ni la familia de Dorcaz ni su pareja han emitido declaraciones sobre lo ocurrido. Las autoridades capitalinas ya analizan las cámaras de seguridad en la zona para identificar a los posibles responsables.