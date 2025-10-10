Muere el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz tras presunto intento de asalto

La mañana del 10 de octubre, el mundo del espectáculo se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz de 29 años.

La noticia fue divulgada por el programa de espectáculos Hoy, a través de su cuenta de Instagram:

"La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz.Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila.Mariana y Fede era una de nuestrs parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy", se lee en la publicación.

FALLECE CANTANTE Y MODELO ARGENTINO FEDE DORCAZ

Dorcaz, quien estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, falleció tras presuntamente resistirse a un intento de robo mientras conducía su camioneta en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, dos sujetos armados interceptaron su vehículo. Al resistirse al asalto, Dorcaz recibió al menos tres impactos de bala, perdiendo el control de su camioneta y falleciendo en el lugar. Los agresores huyeron a pie, cruzando un puente peatonal hacia la zona del Bosque de Chapultepec.

El conductor de televisión Javier Ceriani compartió la noticia durante su programa de YouTube, señalando que se trataba de un acto de delincuencia que truncó la vida de un joven con un futuro prometedor.

En Hoy, los conductores Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza y Arath de la Torre expresaron su consternación y dedicaron emotivas palabras al artista, quien formaría pareja en el reality con Mariana Ávila. "Murió Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila", comentó Legarreta entre lágrimas.

Algunos participantes del programa de baile, como Kunno, compartieron sus últimos encuentros con el artista. "Fede era una inyección de energía, desde el primer día en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros", dijo.

Mariana Ávila, novia del cantante y su pareja en el reality, se pronunció en X (antes Twitter) para despedirse: "Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo", escribió.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

El mundo del entretenimiento lamenta la pérdida de Fede Dorcaz, cuya trayectoria prometía continuar dejando huella tanto en la música como en la televisión.