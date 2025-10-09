  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 9 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Actor de “Atrévete a soñar” lucha por quinta vez con el cáncer; sigue optimista

El actor mexicano refiere que el mal regresó después de siete años en remisión; dice que se siente fuerte, con fe y rodeado de amor

Oct. 09, 2025
Actor de “Atrévete a soñar” lucha por quinta vez con el cáncer; sigue optimista

Uno de los actores de la exitosa novela juvenil Atrévete a soñar, dio a conocer que es la quinta ocasión que se enfrenta al cáncer de vejiga, una enfermedad con la que ha lidiado desde 2010.

Sin embargo, y ante el impacto que le ocasionó la noticia, el actor y cantante Mauricio Martínez se mantiene optimista, pues se dice sano, fuerte y preparado para llevar de nuevo el camino de la recuperación.

A través de un emotivo mensaje, lleno de esperanza y sinceridad, compartido en su cuenta oficial de Instagram, el histrión mexicano que participó en Señora Acero expuso que luego de siete años en remisión, el cáncer volvió, pero aseguró que los tumores que le detectaron son de bajo grado y que está en tratamiento.

“Después de 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga, el cáncer ha regresado”, escribió en la publicación.

imagen-cuerpo

Además, agradeció al destino el que la alerta temprano, y también con su equipo médico y a quienes le rodean: “Estoy en excelentes manos, con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino”, añadió.

Aunque no es la primera ocasión que enfrenta esta terrible enfermedad, Mauricio, de 47 años de edad, contó cómo es que la fe, el arte y la música se convirtieron en su refugio ante los momentos difíciles.

Hoy no ha sido la excepción, pues se enfoca en mantenerse positivo, confiar en su cuerpo y no dejar que el miedo le robe el ánimo.

Señaló que la enfermedad es un desafío que cambió cómo ve la vida: “Soy un sobreviviente por quinta vez”, escribió, recordando que aún tiene “muchas canciones por cantar y muchas historias por contar”.

Finalmente, dijo que no se ausentará, sino que seguirá trabajando en proyectos que le apasionan, como su libro autobiográfico, en el que lleva más de un año trabajando.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Belinda demanda penalmente a Lupillo Rivera. Te contamos
Farándula

Belinda demanda penalmente a Lupillo Rivera. Te contamos

Octubre 09, 2025

Al parecer, el también llamado “Toro del Corrido” hizo declaraciones que involucraban a la cantante pop, quien no dudó en ejercer acción legal

La Granja VIP: Así luce por dentro el nuevo reality de TV Azteca
Farándula

La Granja VIP: Así luce por dentro el nuevo reality de TV Azteca

Octubre 09, 2025

A pocos días del estreno del nuevo reality de TV Azteca, en redes sociales causa sensación videos que muestran el interior de la granja 

Scarlett Johansson podría interpretar a Mother Gothel en el live-action de Enredados
Farándula

Scarlett Johansson podría interpretar a Mother Gothel en el live-action de Enredados

Octubre 09, 2025

La actriz posiblemente retomara su relación con Disney tras su disputa por Black Widow y se perfila como la nueva villana del estudio