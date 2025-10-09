Scarlett Johansson podría interpretar a Mother Gothel en el live-action de Enredados

Disney está listo para traer de vuelta uno de sus éxitos más queridos de la era moderna: Enredados (Tangled). Según reportó Deadline, Scarlett Johansson se encuentra en negociaciones para dar vida a Mother Gothel, la villana que mantiene encerrada a Rapunzel en la historia original.

La elección de Johansson no solo representa una gran apuesta de casting, sino también una reconciliación con la compañía, tras la disputa legal que ambas partes sostuvieron en 2021 por el estreno simultáneo en cines y streaming de Black Widow.

En ese entonces, la actriz demandó a Disney por incumplimiento de contrato, argumentando que el lanzamiento en Disney+ afectó sus ganancias. Finalmente, el conflicto se resolvió con un acuerdo confidencial. "Estamos muy complacidos de haber llegado a un acuerdo mutuo con Scarlett Johansson respecto a Black Widow", declaró Alan Bergman, presidente de Disney Studios Content.

UN PROYECTO QUE REVIVE TRAS EL ÉXITO DE LILO & STITCH

El desarrollo del live-action de Enredados había quedado en pausa desde abril de 2025, luego del desempeño irregular de Snow White, que recaudó 200 millones de dólares frente a un presupuesto de 260 millones. Sin embargo, el reciente éxito global de Lilo & Stitch, con más de mil millones de dólares en taquilla, impulsó nuevamente la producción de adaptaciones basadas en los clásicos modernos del estudio.

El proyecto estaría dirigido por Michael Gracey (The Greatest Showman), con un guion a cargo de Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge, Thor: Love and Thunder). Aunque Disney aún no ha dado luz verde oficialmente, se espera que el elenco principal sea confirmado en los próximos meses.

UNA HISTORIA QUE CONQUISTÓ AL PÚBLICO HACE MÁS DE UNA DÉCADA

La versión animada de Enredados, estrenada en 2010, recaudó 592.5 millones de dólares en taquilla y marcó el renacimiento del musical dentro del estudio. La película contaba la historia de Rapunzel, una joven con un cabello mágico que escapa de su torre junto al ladrón Flynn Rider para descubrir el mundo y su verdadera identidad.

El filme fue tan exitoso que inspiró el corto Tangled Ever After y una serie animada, que mantuvieron vivo el encanto de sus personajes por varios años.

EL REGRESO TRIUNFAL DE SCARLETT JOHANSSON

Scarlett Johansson atraviesa un gran momento en su carrera. Este año protagonizó The Phoenician Scheme, dirigida por Wes Anderson, y Jurassic World Rebirth, que logró una taquilla global de 867.9 millones de dólares. Además, debutó como directora con Eleanor the Great, ovacionada con seis minutos de aplausos en el Festival de Cannes y con una aprobación del 94% en Rotten Tomatoes.

De confirmarse su participación, el papel de Mother Gothel marcaría el regreso de Johansson a Disney en un rol completamente distinto: una villana icónica que combina manipulación, carisma y ambición, ingredientes perfectos para una nueva era de live-actions del estudio.

El proyecto de Enredados promete convertirse en una de las producciones más esperadas del catálogo de Disney, especialmente si logra reunir a un elenco estelar y conservar la magia que hizo de la película original un clásico moderno.