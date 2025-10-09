El Tecate Pa´l Norte 2026 ya tiene fecha: ¿Cuándo será?

El Tecate Pa´l Norte, uno de los festivales musicales más importantes y esperados de México, ya confirmó oficialmente las fechas para su edición 2026.

A diferencia de lo que había adelantado el gobernador Samuel García, quien aseguró que el festival duraría cuatro días, los organizadores confirmaron que el Pa´l Norte 2026 conservará su formato de tres jornadas. "Solo necesitamos tres días para que se sienta para siempre", señalaron en sus redes sociales, desatando la emoción de los seguidores.

¿CUÁNDO SERÁ EL TECATE PA´L NORTE 2026?

El evento se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo en el icónico Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, el recinto que ha sido sede de grandes momentos musicales y de miles de asistentes año con año.

El Pa´l Norte se ha consolidado como uno de los festivales más emblemáticos de América Latina por su diversidad musical, su organización impecable y la atmósfera que logra reunir a decenas de miles de personas de todo el país e incluso del extranjero. Su propuesta incluye artistas de distintos géneros, desde rock, pop y reguetón hasta electrónica y música regional mexicana, además de actividades interactivas, zonas gastronómicas y un ambiente característico que mezcla la energía del norte con un espíritu cosmopolita.

Por ahora, no se ha dado a conocer el cartel oficial ni las fechas de venta de boletos, pero los organizadores prometieron revelar más información en los próximos días. Mientras tanto, los fans ya pueden ir marcando sus calendarios para disfrutar de tres días llenos de música, energía y diversión en Monterrey.

El anuncio llega en un momento especial, ya que el Pa´l Norte 2026 se celebrará unos meses antes del arranque del Mundial de Futbol, lo que promete convertir la capital regiomontana en un punto de encuentro para miles de asistentes nacionales y extranjeros.

El Pa´l Norte 2026 promete tres días de música, cultura y celebración, reafirmando su lugar como el festival que, año tras año, pone en alto el nombre de Nuevo León y de México en la escena musical internacional.