¿Quién es Tyrese Gibson? Actor de Rápidos y Furiosos que fue arrestado por maltrato animal

El actor Tyrese Gibson, reconocido mundialmente por su papel como Roman Pearce en la saga "Rápidos y Furiosos", se encuentra en el centro de la polémica tras haber sido arrestado por presunto maltrato animal en el estado de Georgia, Estados Unidos.

De acuerdo con el medio People, el intérprete de 46 años fue detenido el pasado 3 de octubre, luego de que cuatro perros mastines de su propiedad atacaran y mataran a la mascota de un vecino.

¿QUIÉN ES TYRESE GIBSON?

Tyrese Gibson es un actor, cantante y modelo estadounidense que saltó a la fama en la década de los noventa gracias a su talento en la música R&B y su carisma frente a las cámaras. Alcanzó la fama internacional con su papel en las películas "Rápidos y Furiosos" y "Transformers", consolidándose como uno de los rostros más reconocidos del cine de acción de Hollywood.

No obstante, su reciente arresto lo ha colocado nuevamente bajo los reflectores, aunque esta vez por un motivo muy distinto al que lo llevó a la fama.

¿QUÉ LE PASÓ A TYRESE GIBSON?

El incidente ocurrió en septiembre, pero fue hasta finales de ese mes que las autoridades del condado de Fulton emitieron una orden de allanamiento para ingresar a su domicilio.

Sin embargo, al momento de la diligencia, ni Gibson ni sus animales se encontraban en la vivienda. La capitana de la policía local declaró que el actor "sabía que tenía una orden desde hace más de una semana y no se ha entregado como se le solicitó".

Posteriormente, el abogado del actor, Gabe Banks, aseguró que Gibson se encontraba cooperando con las autoridades y expresó sus condolencias a la familia afectada. "El Sr. Gibson no estaba en casa cuando ocurrió el incidente y lamenta profundamente lo sucedido", declaró el equipo legal.

El actor finalmente se entregó de manera voluntaria y fue liberado poco después tras pagar una fianza de 20 mil dólares.