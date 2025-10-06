Rápidos y Furiosos 11 enfrentaría fuertes recortes de presupuesto antes de su estreno

El final de una de las sagas más exitosas del cine podría llegar con algunos cambios importantes. Fast & Furious 11, también conocida como Fast X: Parte 2, está planeada como la conclusión de la historia que comenzó hace más de dos décadas. Sin embargo, recientes reportes indican que Universal Pictures estaría buscando reducir drásticamente los costos de producción, lo que pondría en duda la magnitud de la cinta final.

LA SECUELA QUE CERRARÁ LA SAGA

Desde el estreno de Fast & Furious X en 2023, los fans han estado esperando la segunda parte de esta historia que promete cerrar la franquicia de acción y conducción más popular del cine. Vin Diesel ha mantenido el entusiasmo del público con declaraciones sobre el regreso del elenco principal y del director Louis Leterrier, quien volvería a dirigir esta entrega.

Pese al entusiasmo de los seguidores, Universal aún no ha dado luz verde definitiva al proyecto, pues el estudio busca asegurar que la película sea económicamente viable en el panorama actual de la industria.

UN PRESUPUESTO EN REVISIÓN

Fast & Furious X tuvo un presupuesto de 340 millones de dólares, convirtiéndose en la producción más costosa de toda la saga. Aunque recaudó cerca de 725 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, las ganancias no fueron tan altas como se esperaba debido a los altos costos de producción y marketing.

Ante este escenario, Universal ha solicitado que Fast & Furious 11 reduzca su presupuesto en 140 millones de dólares, lo que significa que no debería superar los 200 millones en total. Actualmente, el presupuesto estimado ronda los 250 millones, por lo que el estudio estaría buscando la manera de recortar cerca de 50 millones adicionales.

POSIBLES CAMBIOS PARA ABARATAR LA PRODUCCIÓN

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, entre las medidas que Universal podría implementar para reducir los costos se encuentran:

Limitar los viajes internacionales del rodaje.

del rodaje. Reducir el número de escenas de acción y acrobacias de alto riesgo.

y acrobacias de alto riesgo. Ajustar la participación de algunos miembros del elenco secundario.

Estas decisiones podrían impactar la escala y espectacularidad característica de la saga, aunque el objetivo del estudio sería mantener la esencia de la franquicia sin comprometer su rentabilidad.

UN CIERRE ESPERADO POR LOS FANS

A pesar de las dificultades financieras, Fast & Furious 11 sigue siendo uno de los estrenos más esperados por los seguidores de la saga. Esta última entrega busca dar conclusión a la historia de Dominic Toretto y su "familia", con una combinación de acción, emoción y nostalgia.

Si los planes avanzan según lo previsto, la película podría llegar a los cines en 2026, aunque los detalles finales dependerán de cómo Universal y el equipo creativo ajusten el proyecto para cumplir con el nuevo presupuesto.

Por ahora, los fans solo pueden esperar que el adiós de Fast & Furious esté a la altura del legado que ha construido durante más de 20 años en la gran pantalla.