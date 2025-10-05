VIDEO | Accidente en un circo: trapecista cayó mientras realizaba su acto

Un terrible accidente sufrió el trapecista del Magic Time Circus, pues se cayó desde lo alto del aparato donde ejecutaba su acto.

El lamentable hecho se registró durante una función celebrada en la carpa instalada en el Libramiento Club Rotario, en el centro de Tizayuca, Hidalgo; sin embargo, pese a lo aparatoso de la caída, las lesiones que el joven sufrió fueron menores.

El momento fue captado en video, y se ve el momento preciso en que el artista circense balanceaba su cuerpo en el trapecio y luego intenta hacer una acrobacia.

Sin embargo, algo ocurrió en el trayecto, que cuando intenta sostenerse en una rodilla del cable, falló y se precipitó al suelo, rebotando, pues había red de seguridad.

El accidente se da ante un público, padres acompañados por sus hijos, quienes gritaron ante lo aparatoso de la escena.

Rápidamente los auxiliares llamaron a paramédicos, quienes brindaron atención y trasladaron a un hospital al acróbata, quien de acuerdo con el diagnóstico médico no sufrió heridas graves.

Se desconoce si el circo será sancionado, ya que no contó con medidas de seguridad para preservar la vida de los acróbatas.