Xbox podría abandonar las consolas y centrarse en la nube, según nuevo insider

El futuro de Xbox podría cambiar por completo. De acuerdo con un nuevo informe compartido por un insider, Microsoft estaría reconsiderando su estrategia en el mundo del gaming, con la posibilidad de dejar atrás la fabricación de consolas para enfocarse únicamente en el desarrollo de software y servicios en la nube.

MICROSOFT RECONSIDERA EL RUMBO DE XBOX

El rumor proviene del insider SneakersSO, citado en el podcast XboxEra por Tom Warren, periodista de The Verge. Según esta información, los planes para una nueva generación de consolas Xbox se encuentran en duda debido a recortes masivos de personal previstos para el primer trimestre de 2026, así como a la falta de avances en el desarrollo de nuevo hardware.

El informe señala que Microsoft podría redirigir sus esfuerzos hacia sus franquicias más rentables, como Call of Duty, Minecraft, World of Warcraft, Candy Crush y Forza Horizon, priorizando la expansión de su ecosistema digital.

EL PAPEL DE GAME PASS Y XCLOUD EN ESTA NUEVA ETAPA

De acuerdo con las filtraciones, Game Pass se convertiría en el eje central de la nueva estrategia de Microsoft. El servicio funcionaría como la principal puerta de entrada a xCloud, su plataforma de juego en la nube que permite acceder a títulos desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La compañía también buscaría impulsar el gaming multiplataforma, permitiendo que sus juegos estén disponibles en distintas tiendas digitales, más allá del ecosistema de Xbox. Sin embargo, esto podría venir acompañado de nuevos aumentos en los precios de sus suscripciones, una tendencia que ya preocupa a los usuarios.

UN PANORAMA INCIERTO PARA LOS FANS DE XBOX

Aunque Microsoft no ha confirmado oficialmente estos rumores, varios indicios refuerzan la preocupación de los jugadores. En las últimas semanas, algunos minoristas como Costco dejaron de vender consolas Xbox, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible fin del hardware de la marca.

De concretarse esta estrategia, Xbox pasaría a enfocarse exclusivamente en servicios digitales, publicación de videojuegos y experiencias en la nube, abandonando así su histórica rivalidad con PlayStation en el terreno de las consolas físicas.

UN CAMBIO QUE PODRÍA REDEFINIR LA INDUSTRIA

La idea de que Xbox deje de fabricar consolas marca un punto de inflexión en la historia de los videojuegos. Desde su lanzamiento en 2001, la marca ha sido uno de los pilares del gaming moderno, con consolas icónicas como la Xbox 360 o la Xbox Series X|S.

Sin embargo, con el creciente interés en los servicios de suscripción y el juego en la nube, Microsoft parece dispuesto a transformar su identidad y posicionarse como una empresa de tecnología de entretenimiento digital, más que como un fabricante de consolas.

Por ahora, solo queda esperar si estos rumores se confirman y qué dirección tomará Xbox en los próximos años.