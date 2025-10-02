Crisis en Xbox Game Pass: Por qué los usuarios están cancelando su suscripción

El anuncio de Microsoft sobre el aumento en los precios de Xbox Game Pass ha desatado una ola de inconformidad entre los usuarios. Aunque el servicio ha sido reconocido por su extenso catálogo de juegos, no ha conseguido mantener un crecimiento sólido en sus membresías activas. La noticia de un incremento en las tarifas provocó que miles de jugadores reaccionaran de forma negativa, organizando cancelaciones masivas.

COLAPSO EN EL SISTEMA DE SUSCRIPCIONES

Tras conocerse la nueva estructura de precios, el portal oficial de gestión de cuentas de Microsoft no soportó la alta demanda de usuarios que intentaban cancelar sus planes. Muchos reportaron que la página de cancelación quedaba en blanco, reflejando el colapso de los servidores y aumentando la frustración general.

NUEVAS TARIFAS Y PLANES REESTRUCTURADOS

El cambio más criticado es el del plan Ultimate, que sube de 19,99 a 29,99 dólares al mes con efecto inmediato, dejando a los suscriptores sin margen para decidir si mantenerse o no antes de aplicar la nueva tarifa.

Los otros planes también sufrieron modificaciones:

El nuevo plan Premium reduce la biblioteca a unos 200 juegos y excluye los estrenos del día uno.

El plan Essential ofrece apenas 50 juegos seleccionados, una cantidad considerada insuficiente en comparación con lo que se ofrecía antes.

MICROSOFT INTENTA JUSTIFICAR LOS CAMBIOS

En respuesta a las críticas, la compañía destacó que incorporará más de 90 títulos al catálogo, entre ellos clásicos de Ubisoft y algunas novedades. Los suscriptores de Game Pass Ultimate también recibirán beneficios adicionales como acceso a Fortnite Crew, Ubisoft+ Classics y mejoras en Xbox Cloud Gaming, que ahora soporta streaming en hasta 1440p.

¿SERÁ SUFICIENTE PARA RETENER A LOS USUARIOS?

A pesar de los esfuerzos de Microsoft por resaltar el valor añadido de Game Pass, muchos jugadores consideran que los cambios no compensan el aumento en los costos. La reacción masiva de cancelaciones refleja una crisis de confianza entre la compañía y su comunidad de usuarios, que ahora se pregunta si el servicio sigue valiendo la pena.