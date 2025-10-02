Cero azúcar antes de los 2 años: ¿Por qué es la recomendación universal de los pediatras?

En los primeros años de vida, la alimentación de los niños juega un papel fundamental en su crecimiento, desarrollo y en la formación de hábitos que los acompañarán toda la vida.

Por ello, especialistas en pediatría coinciden en una recomendación universal: evitar por completo el consumo de azúcares añadidos en bebés y niños menores de dos años.

¿POR QUÉ EVITAR EL AZÚCAR ANTES DE LOS 2 AÑOS?

A los dos años, los niños no necesitan el azúcar para su desarrollo, y su consumo puede provocar problemas a corto y largo plazo. Desde obesidad infantil, caries y enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, hasta la generación de preferencias alimenticias poco saludables, los riesgos son diversos y significativos.

Durante los primeros 24 meses de vida, los niños requieren nutrientes de alta calidad que favorezcan su correcto crecimiento. Sin embargo, los alimentos y bebidas con azúcares añadidos aportan "calorías vacías", es decir, energía sin nutrientes. Dado que en esa etapa los pequeños consumen porciones muy pequeñas, cada alimento debe contribuir de forma real a su nutrición.

BENEFICIOS DE CERO AZÚCAR ANTES DE LOS 2 AÑOS

Los expertos destacan varios beneficios de mantener a los bebés libres de azúcar:

Prevención de obesidad infantil : el consumo temprano de azúcar aumenta las probabilidades de sobrepeso y obesidad.

: el consumo temprano de aumenta las probabilidades de sobrepeso y obesidad. Menor riesgo de enfermedades crónicas : una dieta sin azúcares añadidos en los primeros años reduce las probabilidades de padecer diabetes, hipertensión o males cardiovasculares en la vida adulta.

de : una dieta sin añadidos en los primeros años reduce las probabilidades de padecer diabetes, hipertensión o males cardiovasculares en la vida adulta. Protección dental: los azúcares están directamente relacionados con el desarrollo de caries , incluso en los dientes en formación.

los están directamente relacionados con el de , incluso en los dientes en formación. Aceptación de alimentos saludables : al no acostumbrarse al sabor excesivamente dulce, los niños aceptan mejor frutas, verduras y otros alimentos naturales.

: al no acostumbrarse al sabor excesivamente dulce, los aceptan mejor frutas, verduras y otros alimentos naturales. Metabolismo más sano a largo plazo: establecer patrones alimenticios correctos en la infancia influye en la salud futura.

Establecer patrones de nutrición adecuados en la infancia no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también protege contra enfermedades crónicas y favorece la aceptación de una dieta variada.