VIDEO | Últimos segundos de vida de un sujeto que murió electrocutado en el techo de un tren

Indiscutiblemente, nadie pasa de la "rayita" que marca el fin de la vida. Y no, no es un eufemismo, sino una realidad que duele, pero nos pasará a todos: humanos y animales.

Y a veces el destino final llega en el momento más inesperado, en ocasiones de formas tan absurdas, como imposibles, pero llega, y nadie, absolutamente nadie, está preparado para ese momento.

Cae repentinamente, de sorpresa, tal como le ocurrió a un hombre cuyos últimos segundos de vida quedaron grabados en video.

MUERE ELECTROCUTADO EN EL TECHO DE UN TREN

Pues bien, en redes sociales se ha viralizado un video nada agradable, por supuesto, ya que consigna la repentina muerte de un hombre en el techo de un tren.

El incidente se registró el 5 de septiembre de 2025 en la ciudad de de Nagpur, ubicada en el distrito de Nagpur, perteneciente al estado de Maharashtra, en India.

De acuerdo con la información, el hombre subió al techo de un tren, un medio de transporte muy concurrido en ese país; escaló nadie sabe cómo, pero llegó al toldo.

El sujeto quedó de frente a unos cables de alta tensión, sin que por unos segundos pasara algo. Poco a poco la mole de hierro empezó a desplazarse; de pronto, el sonido de una vibración se escuchó y un flamazo: el hombre había hecho contacto con el tendido eléctrico.

Fue tanta la potencia de la descarga, que el cuerpo del malogrado sujeto fue proyectado, rebotando en el techo, hasta quedar inerte en el suelo.

Cientos de personas presenciaron el accidente del sujeto, por lo que, pensando que se podía hacer algo por él, llamaron a los servicios de emergencia, que certificaron que había fallecido.

La identidad de la víctima no fue revelada, pero de acuerdo con dos líneas de investigación, podría haber padecido de sus facultades mentales, o que podría ser un creador de contenido intentando la peligrosa práctica de "Subway surfin", muy popular entre influencers extremos de India.

Se espera que en los días venideros se den más avances en torno a este lamentable incidente.