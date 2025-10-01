VIDEO | Así murió novio durante su fiesta de bodas; se sujetó a su esposa antes de desvanecerse

Una desgracia se registró durante una celebración de un nuevo matrimonio; las risas se tornaron en llanto y el día de fiesta se tornó en día de luto, por la inesperada muerte del novio.

El lamentable incidente se registró la noche del sábado 27 de septiembre, en la ciudad de Asuán, ubicada al sur de Egipto; quien perdió la vida de forma inesperada fue identificado como Ashraf Abu Hakim.

De acuerdo con la información, el hombre estaba bailando feliz de la vida por haber contraído nupcias; sin embargo, mientras danzaba al lado de su esposa y rodeado de sus seres queridos, Asharf se desplomó sin vida.

Al ver que se había caído, rápidamente familiares, amigos y demás invitados se aproximan para saber cómo se encontraba, pues permanecía en el piso de la pista de baile; al ver que no reaccionaba, llamaron a los servicios de emergencia.

Paramédicos se presentaron en el lugar, solo para confirmar que el joven esposo había sufrido un infarto fulminante, lo que le arrebató la vida.

El video se viralizó en Internet debido a lo triste del momento, ya que Ashraf Abu Hakim disfrutaba muchísimo de su celebración de bodas; entre los comentarios destacaron los que referían la importancia de cuidarse y acudir a revisiones médicas regularmente.