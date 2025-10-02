Cortes de cabello ideales para este octubre 2025

El otoño siempre trae consigo un aire de renovación y esta temporada no es la excepción. Durante la Semana de la Moda, tanto en las pasarelas como en las calles, se dejaron ver las tendencias que marcarán este octubre 2025 en cuestión de estilo capilar. Figuras como Emma Chamberlain y Jourdan Dunn brillaron con looks que mezclan lo atemporal con lo vanguardista, convirtiéndose en referentes de lo que viene para el cabello este mes.

Si estás pensando en cambiar de look, aquí te compartimos cinco cortes de cabello que se adaptan a distintos tipos de rostro y que prometen ser los más buscados en esta temporada.

CORTES DE CABELLO IDEALES PARA ESTE OCTUBRE

El corte de cabello largo gótico

Inspirado en la icónica Morticia Addams, este look regresa con fuerza gracias a su melena negra, larga y brillante. Es perfecto para el mes de Halloween, transmitiendo misterio y elegancia al mismo tiempo. Lo vimos recientemente en Demi Moore durante el desfile de Gucci, consolidándose como un estilo ideal para quienes tienen el rostro redondo y buscan un aire sofisticado y dramático.

El corte wolf o estilo lobo

Voluminoso y a capas, este corte es sinónimo de rebeldía y frescura. La actriz Jarinporn Joonkiat lo llevó con un acabado salvaje y lleno de personalidad. Este estilo aporta dinamismo y estructura, siendo perfecto para rostros redondos o angulados que buscan marcar la zona de la barbilla. Sin duda, es el corte de cabello que encarna la audacia del otoño.

Bob con ondas retro de los años 60

Un clásico que vuelve con toda la elegancia retro. Este bob se caracteriza por su brillo y líneas limpias, evocando una feminidad sofisticada. Maude Apatow lo lució en el desfile de Prada, mostrando cómo este corte puede realzar con delicadeza los rasgos faciales. Favorece principalmente a rostros alargados, en forma de corazón y redondos.

El corte tipo tazón o bowl bob

El bowl bob se posiciona como el corte más atrevido de la temporada. Su forma geométrica y su estilo andrógino lo convierten en una elección audaz y moderna. Emma Chamberlain lo llevó en Prada, marcando un estilo fresco y seguro de sí mismo. Este look favorece especialmente a rostros ovalados, cuadrados y alargados, brindando un aire innovador.

Pixie rizado

Visto en Jourdan Dunn durante la Semana de la Moda de Londres, este corte transmite elegancia atemporal con un toque actual gracias a sus rizos suaves. Corto y definido, resalta la nuca y los rasgos faciales con sensualidad. Es ideal para rostros ovalados, cuadrados y alargados, y se ha consolidado como uno de los favoritos para quienes buscan un look práctico y sofisticado.