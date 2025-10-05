Santoral de hoy 5 de octubre: Santa Faustina Kowalska, mensajera de la misericordia divina

Santa Faustina Kowalska es la mensajera elegida para recordarle al mundo una verdad eterna y consoladora, la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Su vida, aparentemente común, escondía una profunda y vibrante relación con lo divino, un canal por el cual fluyó un mensaje que ha tocado millones de corazones.

Nacida en 1905 en la sencillez de una familia campesina polaca, Elena Kowalska, el cual es su nombre de pila, sintió desde niña la llamada de Dios. A pesar de tener solo tres años de educación formal y de la inicial oposición de sus padres, el anhelo por la vida consagrada no se apagó en ella. Tras una visión de Cristo sufriendo que marcó su destino, dejó todo y partió hacia Varsovia. Allí, en 1925, comenzaría su nueva vida como Sor María Faustina en la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia.

Para cualquiera que la observara, Sor Faustina era una religiosa más; cumplía con dedicación sus tareas como cocinera, jardinera o portera en conventos de Cracovia, Plock y Vilna. Era callada, servicial y llena de una bondad auténtica. Sin embargo, tras esa fachada de normalidad se desarrollaba una intensa vida mística. Su alma era un campo fértil donde crecía una confianza absoluta en Dios y una caridad ardiente hacia el prójimo.

Jesús se convirtió en su maestro interior, confiándole la misión de ser la "secretaria de Su Misericordia". Le pidió que escribiera un diario, un tesoro espiritual donde quedaron registradas sus conversaciones, visiones y las gracias recibidas, como los estigmas ocultos o el don de leer en las almas. En sus páginas, Sor Faustina dejó claro que la esencia de la santidad no reside en éxtasis o revelaciones, sino en la "unión íntima de nuestra voluntad con la de Dios". Su mayor anhelo era reflejar el Corazón misericordioso de Jesús, convertirse en un lienzo vivo de su compasión.

Agotada por la tuberculosis y ofreciendo sus sufrimientos por los pecadores, esta mujer de espíritu maduro y corazón sencillo falleció en Cracovia en 1938, con solo 33 años. Pero su misión no terminó allí. El "Diario de Santa Faustina" se tradujo a decenas de idiomas, y la devoción a la Divina Misericordia que ella propagó se extendió por el globo.

De acuerdo con vatican.va, Santa Faustina, fue elevada a los altares por su compatriota, el Papa Juan Pablo II, siendo canonizada en el año 2000. Hoy, sus reliquias en el santuario de Cracovia-Lagiewniki son un faro de esperanza. Santa Faustina nos legó una verdad simple y transformadora, confiar en la misericordia de Dios y practicarla con los demás es el camino más directo hacia Su Corazón.

