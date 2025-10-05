Chainsaw Man Reze Arc ya tiene boletos en venta dentro de México

Los fans del sangriento y aclamado anime Chainsaw Man ya pueden asegurar su lugar en el estreno de su primera película. Sony Pictures México anunció que la preventa de boletos para Chainsaw Man: La Película – Arco de Reze ya está disponible en el país, emocionando a los seguidores del "Pibe Motosierra".

CHAINSAW MAN: LA PELÍCULA LLEGA A MÉXICO ESTE 23 DE OCTUBRE

La esperada cinta basada en el popular manga de Tatsuki Fujimoto se estrenará en cines mexicanos el 23 de octubre de 2025. Desde ahora, los fanáticos pueden comprar sus boletos en las principales cadenas de cine del país, incluyendo Cinépolis y Cinemex.

La película adaptará el Arco de Reze, una de las historias más queridas del manga por su mezcla de acción, romance y tragedia. En este capítulo, Denji conoce a una misteriosa chica que pondrá su vida y su corazón al límite.

EQUIPO DETRÁS DE LA PELÍCULA

La producción está a cargo del reconocido estudio MAPPA, responsable de la serie original de Chainsaw Man y otros éxitos como Jujutsu Kaisen y Attack on Titan: The Final Season.

El filme será dirigido por Tatsuya Yoshihara, quien ya participó en la serie de televisión dirigiendo los episodios cuatro y diez, además de haber trabajado en Black Clover.

El guion corre a cargo de Hiroshi Seko, mientras que Kazutaka Sugiyama repite como diseñador de personajes.

Otros miembros clave del equipo incluyen a Souta Yamazaki como diseñador de personajes secundarios, Sota Shigetsugu como director de animación de acción y Shoichi como animador principal. Además, los demonios serán diseñados por Riki Matsuura y Kiyotaka Oshiyama, este último conocido por su trabajo en la película Look Back.

LO QUE SABEMOS DEL ANIME Y SU HISTORIA

La serie de Chainsaw Man se estrenó en Japón el 11 de octubre de 2022 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Crunchyroll fue la plataforma encargada de transmitir los episodios en simulcast para todo el mundo.

La historia sigue a Denji, un joven cazador de demonios que vive en la pobreza junto a su inseparable compañero, Pochita, el "Demonio Motosierra". Tras ser traicionado y asesinado, Denji logra un pacto con Pochita, quien se fusiona con él y lo convierte en Chainsawman, un ser mitad humano y mitad demonio.

EXPECTATIVA POR EL ESTRENO

Con la preventa ya abierta y la fecha cada vez más cerca, Chainsaw Man: La Película – Arco de Reze promete convertirse en uno de los estrenos de anime más esperados del año.

Los fans mexicanos podrán disfrutarla tanto en formato tradicional como en IMAX, que contará con su propio póster oficial.

Sin duda, esta nueva entrega marcará un antes y un después para los seguidores de Denji y el oscuro universo creado por Tatsuki Fujimoto.