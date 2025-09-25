Chainsaw Man supera la taquilla japonesa de Kimetsu no Yaiba

El estreno de Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc se convirtió en todo un fenómeno en Japón. La esperada secuela del exitoso anime sorprendió en su debut al desplazar de la cima a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, que había liderado la taquilla sin interrupción durante nueve semanas.

UN DEBUT ARROLLADOR EN JAPÓN

La película dirigida por Tatsuya Yoshihara llegó a los cines japoneses el 19 de septiembre en 421 salas, de las cuales 61 fueron IMAX. Solo en su primer día atrajo a 272 mil espectadores y recaudó 420 millones de yenes, unos 2,84 millones de dólares. Durante el primer fin de semana, el filme acumuló más de 807 mil asistentes y una recaudación que superó los 1,25 millardos de yenes, es decir, alrededor de 8,46 millones de dólares.

Además del éxito en taquilla, el largometraje se colocó en lo más alto del ranking de satisfacción de Filmarks con una calificación promedio de 4,40 sobre 5, basada en más de 10 mil reseñas.

Chainsaw Man – The Movie adapta el arco "Reze" del manga de Tatsuki Fujimoto, con animación a cargo de MAPPA. Yoshihara, quien trabajó previamente como director de acción en la serie, asumió la dirección principal de la cinta. En el apartado musical, el tema principal quedó en manos de Kenshi Yonezu, mientras que el ending fue una colaboración entre Yonezu y Hikaru Utada, lo que aumentó la expectativa entre los fans.

KIMETSU NO YAIBA PIERDE EL TRONO

Por primera vez desde su estreno el 18 de julio, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle descendió al segundo lugar. En su décimo fin de semana logró 390 mil asistentes y 645 millones de yenes en ingresos, lo que representa una caída del 23,3% respecto a la semana anterior. Aun así, la cinta sigue siendo un fenómeno: en 66 días acumula más de 23,62 millones de espectadores y una recaudación total superior a los 34 millardos de yenes, es decir, unos 230 millones de dólares.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS EN CARTELERA

Más abajo en la lista, el drama histórico Kokuho mantuvo la quinta posición en su semana 16, con 10,5 millones de espectadores y 14,8 millardos de yenes recaudados. Esto lo convierte ya en la segunda película japonesa más taquillera de 2025.

En el sexto lugar aparece Eiga Kimi to Idol Precure, que sigue captando al público familiar, mientras que el anime deportivo 100 METERS se estrenó en la octava posición, con 68 mil asistentes y una buena recepción crítica en Filmarks.

UN NUEVO TRIUNFO PARA CHAINSAW MAN

Con estas cifras, Chainsaw Man demuestra que sigue siendo una de las franquicias más queridas del anime actual. Su éxito no solo confirma el interés de los fans, sino que también marca un nuevo capítulo en la competencia con otros gigantes de la industria como Kimetsu no Yaiba.