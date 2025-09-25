Estas son todas las novedades de la actualización gratuita de Stellar Blade

Stellar Blade se consolidó como uno de los títulos más llamativos del año gracias a su sistema de combate dinámico, su atmósfera de ciencia ficción y la presencia de su protagonista, EVE. Desde su estreno, SHIFT UP ha demostrado un fuerte compromiso con la comunidad al lanzar diversas actualizaciones, en su mayoría gratuitas, que han mantenido vivo el interés de los jugadores.

STELLAR BLADE RECIBE NUEVAS MISIONES Y MÁS CONTENIDO GRATUITO

Hace unos días, el estudio surcoreano compartió en redes sociales una publicación que generó especulaciones sobre un posible DLC de historia. Sin embargo, lo que llegó fue una actualización gratuita que, aunque modesta, incluye novedades muy interesantes.

Entre los cambios más destacados se encuentran nuevas misiones disponibles en el tablón de anuncios de Xion. El propio director, Kim Hyung-tae, explicó que estas tareas no cuentan con pistas detalladas, lo que convierte la exploración y descubrimiento en parte del atractivo. Dicho contenido ya está disponible en PlayStation 5, mientras que en PC llegará el 30 de septiembre como agradecimiento a los primeros fans que apoyaron la consola de Sony.

Además, los jugadores encontrarán seis nuevas piezas musicales que pueden desbloquearse en el bar The Last Gulp, ubicado en Xion. Estos temas son reinterpretaciones de melodías ya conocidas del juego y representan un obsequio del equipo de desarrollo a la comunidad.

Eso sí, en esta ocasión no se añadieron trajes para EVE ni para otros personajes, algo que seguramente muchos seguidores extrañarán.

MEJORAS TÉCNICAS Y SOLUCIÓN DE ERRORES EN STELLAR BLADE

La actualización no solo suma contenido, también corrige problemas técnicos que afectaban la experiencia de juego. SHIFT UP trabajó en la estabilidad de las secuencias narrativas y en fallos que bloqueaban el progreso en ciertas misiones y combates contra jefes. También se ajustaron elementos de la interfaz y la respuesta del control.

En PC, la actualización trajo mejoras adicionales, como mayor compatibilidad con monitores, más opciones de configuración y ajustes en la asignación de teclas.

LO QUE VIENE PARA STELLAR BLADE

Aunque SHIFT UP ya tiene la mirada puesta en una secuela, el estudio surcoreano aseguró que seguirá lanzando actualizaciones gratuitas en los próximos meses. La comunidad puede estar tranquila: Stellar Blade continuará expandiéndose con más misiones y mejoras que enriquecerán la experiencia sin costo adicional.