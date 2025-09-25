Marvel´s Wolverine revela trailer y fecha de salida

El esperado videojuego Marvel´s Wolverine de Insomniac Games volvió a brillar después de una larga espera. Durante el más reciente State of Play, el título exclusivo de PlayStation 5 sorprendió a los fans con un trailer que mostró fragmentos de su jugabilidad, además de dar a conocer detalles sobre su historia y los villanos que formarán parte de la aventura.

UNA HISTORIA OSCURA Y PERSONAL PARA LOGAN

El juego presentará a un Wolverine atormentado por los recuerdos de un pasado lleno de secretos. Aunque Logan intenta dejar todo atrás, su verdadera naturaleza lo obliga a enfrentarse a la bestia interior que lleva dentro. La trama se describe como un "thriller global", donde el protagonista se embarcará en un viaje de dolor, furia y búsqueda de respuestas.

A lo largo de la historia, los jugadores podrán acompañar a Logan en diferentes escenarios emblemáticos del universo Marvel, incluyendo Madripoor, Canadá y Tokio. Estos lugares serán clave en su travesía por descubrir los misterios de sus orígenes.

UNA VERSIÓN ORIGINAL DEL PERSONAJE

Insomniac Games confirmó que Logan será interpretado por el actor Liam McIntyre. Aunque conservará la esencia clásica del personaje de los cómics, esta versión será original y con toques únicos. La idea del estudio es ofrecer la "fantasía definitiva de Wolverine", mostrando tanto su lado más brutal en combate como su vulnerabilidad emocional.

El juego contará con un sistema de lucha fluido y altamente violento, mostrando a un Logan independiente, desconfiado y marcado por la dualidad entre su faceta de arma viviente y la de un hombre solitario.

VILLANOS CONFIRMADOS EN EL JUEGO

El trailer también reveló a los principales antagonistas que pondrán a prueba a Wolverine. Entre ellos estarán Omega Red, uno de sus enemigos más icónicos, y Mystique, quien tendrá un papel clave en la trama. También aparecerán los temidos Centinelas, los robots cazadores de mutantes.

Además, los Reavers serán una de las facciones enemigas que complicarán la misión de Logan. Este grupo de criminales, compuesto en gran parte por cyborgs, ha protagonizado brutales enfrentamientos en los cómics. Si bien no se han confirmado todos sus integrantes, personajes como Donald Pierce, Bonebreaker, Skullbuster y Pretty Boy podrían hacer acto de presencia.

FECHA DE LANZAMIENTO

Insomniac Games anunció que Marvel´s Wolverine llegará en 2026 de manera exclusiva para PlayStation 5. Con una propuesta más oscura y madura que la de Marvel´s Spider-Man, el juego promete ser uno de los lanzamientos más ambiciosos del estudio y uno de los títulos más esperados de la consola.