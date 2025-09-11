Se filtra información adicional del PS6 portátil. ¿Competencia directa para Nintendo?

El futuro de PlayStation parece estar más cerca de lo que imaginábamos. Aunque la PS5 y su versión Pro aún tienen varios años de vida, las primeras filtraciones sobre una nueva generación comienzan a tomar fuerza. Esta vez, la sorpresa viene en forma de una supuesta consola portátil: el PlayStation 6 portátil.

¿UN SALTO GENERACIONAL ANTES DE LO ESPERADO?

Tradicionalmente, las generaciones de consolas suelen durar entre seis y siete años. La PlayStation 5, lanzada en 2020, está a punto de cumplir cinco años en el mercado, lo que abre la puerta a que Sony y Microsoft empiecen a hablar de sus futuros dispositivos.

Nintendo marcó un precedente al extender la vida útil de su exitosa Switch, pero parece que la estrategia de Sony será diferente. Según las filtraciones, la compañía japonesa ya estaría preparando su siguiente gran apuesta.

EL PROYECTO “CANIS” Y SUS POSIBLES CARACTERÍSTICAS

La información proviene del insider y creador de contenido Moore’s Law Is Dead, quien en un reciente video habló sobre un misterioso proyecto con el nombre en clave “Canis”. Según los datos filtrados, este nuevo dispositivo tendría mucha más potencia que los modelos previos y estaría pensado para funcionar tanto en modo portátil como en sobremesa.

Uno de los puntos más llamativos es su retrocompatibilidad. Se menciona que podría correr juegos de PS4 y PS5, algo que solucionaría una de las grandes críticas hacia Sony en generaciones pasadas.

MEMORIA, POTENCIA Y POSIBLE FECHA DE LANZAMIENTO

Otro de los detalles mencionados es que el PlayStation 6 portátil contaría con entre 24 y 36 GB de memoria, lo cual estaría pensado para soportar los exigentes juegos de nueva generación. Además, el plan de producción apuntaría a mediados de 2027, con un lanzamiento previsto para finales de ese mismo año, justo cuando se cumplirían siete años desde la llegada de PS5.

¿UN RIVAL DIRECTO PARA NINTENDO?

La gran pregunta es si Sony buscará competir cara a cara con Nintendo, quien domina con comodidad el mercado de consolas híbridas. De confirmarse estas filtraciones, el PS6 portátil podría posicionarse como una alternativa para quienes buscan potencia sin renunciar a la movilidad.

Por ahora, todo se queda en rumores y especulaciones, pero si algo queda claro es que la próxima generación de consolas ya empieza a asomarse. ¿Será este el movimiento que cambie el panorama del gaming en los próximos años?